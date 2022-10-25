你也「安靜離職」？企業估3成員工已在「工作中」離職

工作只想低空飛過就好？當心出現「安靜離職」徵兆。（示意圖／取材自pixabay）

工作只想低空飛過就好？當心你出現「安靜離職」徵兆。台灣104玩數據調查，企業觀察30.8%的員工正在安靜離職；主要徵兆首位就是工作「做完」而非「做好」，是安靜離職的最大徵兆，占73.8%；其次是不想承擔被額外賦予重任的壓力，占54%。

近日社群媒體 提到的「安靜離職」（quiet quitting），指的是，員工在工作上消極應付主管交辦的事項，只以最低標準完成工作，毫不積極進取。為了解職場氛圍，104玩數據於10/4~10/13啟動網路問卷調查，有效樣本：1012份企業人資與用人主管、556份求職會員，在95%信心水準下，抽樣誤差各為正負3.08%~4.16%。

結果發現，企業觀察公司目前大約有30.8%的員工「安靜離職」，平均每十位員工，有三位消極應付主管，只以最低標準完成工作。最明顯的前五大徵兆是：工作內容完成就好，無法精進工作內容(73.8%)、工作內容完成就好，多餘時間能逛網拍、處理私事(49%)、開會不會主動發表意見，只期待會議趕快結束(44.4%)、除了原先律定的工作內容外，交辦新任務總是找理由拒絕(42.2%)、每天看著辦公室的時鐘，只想準時下班(39.0%)。

為什麼安靜離職？企業多半認為，員工怕壓力、怕承擔；員工多是「錢，沒給到位；心，委屈了！」但受訪求職會員自覺處於安靜離職狀態的前五大原因：無法獲得相對應的薪資報酬(71.5%)、對公司或主管的價值觀或目標不認同(60.9%)、不想犧牲身心健康及生活品質，只求工作與生活平衡(59.1%)、無法了解工作的價值與意義，成就感低落(45.6%)、不想承擔被額外賦予重任後帶來的壓力(45.2%)。

安靜離職醞釀久了，可能誘發行動或降低工作品質。受訪企業中，平均13.6%的員工已準備離職、或正要離職。為縮小勞資雙方的認知差距，受訪求職會員希望企業採取三大措施緩解安靜離職：加薪(63.3%)，提撥更多利潤和福利 與員工共享(54.4%)，改善並增加員工與主管或公司溝通管道(50.9%)。和企業端的方式大不相同。企業傾向採取：改善並增加員工與主管、公司溝通管道(49.9%)、職務輪調或調整工作內容(36.2%)、提供員工提振士氣等教育 訓練課程(27.8%)。