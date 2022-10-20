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適合做一輩子的工作？過來人曝「這點」：錢再多也離職

聯合新聞網／即時報導
女網友好奇什麼工作會想做一輩子。示意圖。（取材自ingimage）
女網友好奇什麼工作會想做一輩子。示意圖。（取材自ingimage）

薪水多、事情少、離家近，是不少人選擇工作的大方向，但其中又需要考慮到福利還有環境的部分。有一名28歲的網友表示出社會5年多，現職是第三份工作，好奇有什麼工作是適合做一輩子的，引起網友熱議，最多人表示關鍵不是薪水，而是「同事」。

一名女網友發文，她表示自己28歲，出社會5年多，現職是第三份工作，她指出過去經驗，第一份工作因為公司規模太小，工作重複性太高，覺得自己還年輕有無限可能，於是就離職了；第二份工作是5000人以上的大公司，結果離家來回超過3小時，加上公司規定太死板，因此也離職了。

原po指出現職的第三份工作，有點像是被騙進去的，因為面試說的工作內容和實際做的只有五成相關，加上小人又多愛打小報告，偏偏主管就是愛小人，於是也打算年後就提離職，她也好奇大家覺得怎樣的工作適合做一輩子，有需要必備怎樣的條件。

網友個人覺得會想持續做的工作要點，包含「主管明事理，好溝通，有底線」、「有明確的獎懲制度，提高工作積極性」、「同事之間相處友善」、「薪資至少在平均值，且符合勞基法」。

對此，最多人指出關鍵是「同事」，「個人認為沒有一個工作可以做一輩子耶…有時候人一換，工作的氛圍就不一樣了」、「想換的不是工作，是同事」、「錢多事少離家近，公司主管、同事人都很nice，還有同事有很多正妹就會想待」、「我的第一份工作也好讚，同事人超級超級好，準時下班不加班，每天上班都很快樂，完全不會有不想上班的問題，反觀現在不知道明天幾點會下班⋯每天睡覺都夢到自己在上班」、「真心覺得同事好壞很重要，好的工作團隊會待得很快樂」。

不過也有人認為，「真的好難想像一份工作做到老是什麼感覺⋯一年就職業倦怠了」、「為什麼要在一個地方一輩子？」、「我現在的同事，只要超過50歲的員工幾乎都在我們公司待超過30年耶⋯」、「目前在台積電工作，完全符合你說的4點」、「其實什麼工作都可以感到退休，看你心態」。

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