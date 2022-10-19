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紐約聯邦準備銀行研究：遠距上班工時縮水睡眠時間增加

記者顏伶如／即時報導
對於某些勞工來說，遠距上班代表著工作時間減少，睡覺、休閒時間則相對增加。(Getty Image)
對於某些勞工來說，遠距上班代表著工作時間減少，睡覺、休閒時間則相對增加。(Getty Image)

紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)公布最新分析研究指出，對於某些勞工來說，遠距上班代表著工作時間減少，睡覺、休閒時間則相對增加。

新冠疫情的出現打亂美國民眾的生活與工作模式，紐約聯邦準備銀行分析研究指出，不少勞工抓緊轉型為遠距上班(remote work)的職場變化，以便有更多睡眠時間，並且從事休閒活動。

前任紐約聯邦準備銀行研究分析師丹姆(David Dam)指出，疫情對於職場留下最深遠的影響之一，就是數以百萬計的勞工開始變成在家上班

丹姆指出，即使疫情後來已經趨緩，超過15%的全職員工依然以完全遠距的形式工作，另外有30%員工則是遠距上班與進辦公室兩者混合。

他表示：「這些改變讓通勤上下班的時間大幅降低，總計來看，現在美國民眾每一天大約減少6000萬小時的通勤時間。」

丹姆與研究團隊透過「美國民眾時間使用調查」(American Time Use Survey)，希望進一步了解遠距上班勞工如何使用節省下來的通勤時間。研究結果發現，遠距上班員工的工作時間也跟著減少，不同年齡層的勞工則出現不一樣的活動模式，較年輕的勞工把省下來時間拿來從事休閒活動，包括上館子、運動、參加社交活動等，30歲以上勞工則把時間花在照顧孩子、房屋修繕以及烹煮餐點。

丹姆指出，遠距上班充滿高度彈性，而且實際上花在工作的時間相對減少，將讓勞工為了繼續維持遠距上班的工作形態而努力爭取。

他表示，這項研究調查印證了先前其他報導，證明勞工比較喜歡具有彈性的工作安排，減少通勤時間則讓民眾能自行安排時間從事其他活動，例如照顧小孩或休閒，「這些附帶福利對於喜歡遠距上班的民眾來說，將是考慮未來工作時的重要因素」。

勞工 疫情 在家上班

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