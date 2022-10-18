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離職快跑？等領年終？網曝關鍵：做到這一點就「裸辭」

聯合新聞網／即時報導
辭職示意圖。（取材自ingimage）
辭職示意圖。（取材自ingimage）

一年的尾聲即將到來，通常也是民眾考慮跳槽、轉職的時機，近日有網友發問要不要趁現在「裸辭」，多數網友則建議他還是找到工作後再離職比較有保障。

網友發文表示，目前在一間小公司工作至今約7、8個月，因公司制度問題想轉換跑道，現公司的底薪普通，靠著津貼及加班費堆積起來，看起來全薪還不錯，但獎金發放實際情形則和當初面試時老闆的說法有落差。

「感覺公司不只我想要離職，大概猜測加上我至少2、3個，因為公司也才十幾個人，如果走了2、3個，人力會蠻吃緊的，所以想直接開第一槍先離職走人，免得到時候跑不了。」他寫道。

目前該名網友心中已收藏不少職缺，但不確定農曆過年前公司願不願意再收新人，不知道能否在短時間內找到新工作，但網友表示，自己的存款足以支撐裸辭後一陣子的生活，「想問大家的經驗及建議是直接裸辭還是做到過年領到年終再跑呢？」

網友紛紛留言表示還是先找到工作再辭職較有保障，「現在工作不好找，建議找到再提離職」、「我會開始投履歷去面試，跟下一家公司壓過完年才報到」、「（面試）要上班的話就事假請下去啊，都可以裸辭了請事假還行吧？」。

也有人分享自己的經驗，表示自己不敢裸辭於是抱著找到新工作才離職、沒有的話就過年後再離職的心態投履歷，也請了半天的特休假去面試，結果上周接到錄取通知，立刻提離職，和年終獎金說Bye-bye。

不過也有網友持不同看法：「如果沒經濟壓力就裸辭慢慢找就好，不然每天上班心情也差」、「沒有金錢上壓力直接裸辭啊！怕什麼。如果有固定貸款要繳、小孩要養， 建議找到工作再換」、「我當初選裸辭，放棄3個月年終，無後悔」。

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