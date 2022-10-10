我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

加州新法「薪資透明」明年上路 紐約州打算更進

編譯徐薏茹／綜合9日電
徵求時薪工，會列出時薪；現在加州新法要求幾乎所有的雇主必須在徵才訊息中清楚列出薪資範圍。（Getty Images）
徵求時薪工，會列出時薪；現在加州新法要求幾乎所有的雇主必須在徵才訊息中清楚列出薪資範圍。（Getty Images）

加州新法要求幾乎所有的雇主必須在徵才訊息中清楚列出薪資範圍，即法將於明年上路。紐約州州長預計也將很快簽署通過類似的法律，科羅拉多州已於2021年實施相關法規；這項有關薪資透明度的新規正在改變徵才與求職的局勢。

專家指出，薪資透明化受到求職者歡迎，這樣一來就能更加精準地尋找想要的工作，也能幫助勞工評估自身的薪酬是否符合市場行情，許多管理者也說薪資透明化有助於省下過濾人選的時間，因為如此一來資方與求職者對薪資有相近認知的機率也更大。

「公平支薪」(Fair Pay)一書的作者巴克梅斯特(David Buckmaster)指出：「薪資透明法規的好處是能為求職者設立一個絕對的底線，如此一來人們就不會對公司的薪資慣例一無所知。」他也提醒求職者應該瞭解許多公司只會張貼薪資範圍的最下限，以符合法規，因此某些職缺的實際薪資可能比公開顯示的更容易協商。

薪資的範圍可能很廣，考量到不同教育與經驗水平的潛在求職者，有些可能差到幾萬元，一個人的薪資取決於公司對其技巧和競爭力的評估。

政府強制規定薪資透明化旨在確保做相同工作的人能夠獲得相近的薪資，以促進薪資公平，解決性別與種族的薪資差距問題。

丕優研究中心(Pew Research Center) 2017年的一項研究發現，25%在職女性的薪資低於相同職位的男性，5%男性的薪資低於相同職位的女性。

薪資軟體與數據公司Payscale一項2019年的研究顯示，相同的工作與條件，白人男性賺1元，非裔男性只賺98美分。

人力資源主管和薪資專家表示，薪資透明法規是否有助於縮小差距仍是未知，因為廣泛的薪酬範圍仍然存在差異。

「要求更多」(Ask for More)一書的作者亞歷珊卓．卡特(Alexandra Carter)表示，公開薪資有助於公司幫助留住人才，她引用人力分析公司Visier最近的一項調查，超過三分之二的勞工想換工作，選擇薪資透明度更高的地方，卡特表示：「薪資透明化將很快成為實踐透明化公司的市場優勢。」

勞工 加州 紐約州

上一則

蘋果新一代SE機款神似iPhone XR？傳6.1吋螢幕有劉海

下一則

勇士隊格林打人離隊 網紅出價千萬美元喊拳擊「對決」

延伸閱讀

世界晚報╱加州商場 劫車未遂開槍 民眾：真是瘋了

世界晚報╱加州商場 劫車未遂開槍 民眾：真是瘋了
加州將為全美首個要求超市全面禁止一次性塑膠袋的州

加州將為全美首個要求超市全面禁止一次性塑膠袋的州
教育／HelpNow 24小時線上教學 國粵語輔助

教育／HelpNow 24小時線上教學 國粵語輔助
方樹強、卡瑞佑合辦就業博覽會 50雇主擺攤招聘

方樹強、卡瑞佑合辦就業博覽會 50雇主擺攤招聘

熱門新聞

蘋果手機雖然保值度佳，但這次的平價版iPhone 14跌幅最慘。（歐新社）

蘋果平價iPhone 14掉價比舊款多2倍 這款二手價最保值

2022-10-02 22:28
小甜甜布蘭妮海邊全裸。(取材自Instagram)

不顧後面遊客 小甜甜布蘭妮「海邊全裸」135萬人按讚

2022-10-08 01:12
亞特蘭提斯決定做24小時直播，爸媽也都非常支持。（取材自Instagram）

Pornhub成人片演員決定24小時直播 媽緊盯全程還寄衣服

2022-10-04 02:00
庫克日前在拿坡里費德里克二世大學的畢業典禮上告訴畢業生，蘋果重視的員工特質有四項。（美聯社）

聰明的人何其多 庫克說蘋果徵才是找有這4項特質的人

2022-10-02 23:37
鬣狗最終不敵獅群陣亡。（取材自reddit）

鬣狗遭獅群圍攻 竟「掏肛」吃掉自己腸子 敵人看傻眼

2022-10-07 03:27
一名當地居民在推特上傳了現場照片，只見畫面中水已經漲到半層樓高，所幸沒有淹進屋內。（截圖自推特）

颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子

2022-10-04 08:35

超人氣

更多 >
成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」
北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區
FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊
曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵
前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職