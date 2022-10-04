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馬斯克又變卦 推特員工坐立難安：該離職還是留下？

名校商學院不再吃香 離職攻MBA反而「划不來」？

編譯陳韻涵／綜合4日電
因為疫情影響，攻讀MBA學位的學費太高，在職者缺乏意願停職上課。(Getty Images)
因為疫情影響，攻讀MBA學位的學費太高，在職者缺乏意願停職上課。(Getty Images)

就業市場火熱，取得企業管理碩士學位(MBA)花費不貲，哈佛等名校商學院不再吃香，申請人數暴跌。

華爾街日報報導，哈佛商學院普遍被視為全美頂尖商業名校，但該校企管碩士申請人數今年減少超過15%；賓州大學華頓商學院(The Wharton School)也出現逾13%跌幅，其他名校如耶魯大學管理學院，芝加哥大學和紐約大學的商學院，2024學年申請人數都減少10%以上。

總申請人數減少，有利已提出申請者；耶魯招生副教務長羅瑞爾‧葛曼(Laurel Grodman)表示，耶魯有3237人申請企管碩士，比前一學年減少16%。

葛曼表示，勞力市場競爭激烈，短期碩士學程的利益減低，少數申請者仍希望擠進該校的347個名額，部分已申請多次者可望錄取。

企管碩士申請通常是反循環，即就業市場興旺時，人們會留在職場，但當經濟不景氣時，勞工將商學院當作避風港，學位將會為其加值。

許多年輕的專業人士今年大幅調薪，這讓停薪兩年念商學院的代價變得更高，頂尖商學院兩年學費至少要價20萬元，還要加計生活費。

招生人員表示，他們說服學生申請商學院時，不再是與其他企管碩士學程競爭，而是對抗職缺和加薪。

校方表示，外國學生對於商學院學位的興趣仍高，主要是本地學生對此興趣缺缺。

華頓企管碩士招生主任布萊爾‧曼尼克斯(Blair Mannix)表示，「若就業市場火熱，不會想離職念企管碩士。」

華頓企管碩士今秋吸引6319人申請，比去年的7338人少，但仍高於2019年的5909人。

商學院申請在2020年疫情之初驟增，當時學校展延申請期限並免除考試限制以招募更多新生。

校方表示，去年新生申請人數減少，主要歸因於市場火熱，科技業加薪留人，而這股趨勢今年持續。

建議學生申請商學院的非營利組織「Clear Admit」民調訪問原已申請企管碩士卻決定放棄的1500人，其中52.6%受訪者表示，代價是一大考量。

Clear Admit共同創辦人里奇蒙(Graham Richmond)說：「要說服這批申請者並不如往年容易，他們更擔心債務和時間等要素。」

耶魯大學 招生 就業

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