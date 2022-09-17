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企業裁員、人事凍結…矽谷「黃金時代」不復返？

影／威廉哈利率女王孫子女守靈 現場肅靜只聽見他們的腳步聲

企業裁員、人事凍結…矽谷「黃金時代」不復返？

編譯柯立偉／綜合17日電
包括Snap Inc.在內的矽谷多家大公司大幅裁員或凍結人事，讓人感到在嚴重的通膨下，高科技業的寒流正在到來，黃金時代恐不再。(美聯社)
包括Snap Inc.在內的矽谷多家大公司大幅裁員或凍結人事，讓人感到在嚴重的通膨下，高科技業的寒流正在到來，黃金時代恐不再。(美聯社)

近來加州科技重鎮矽谷(Silicon Valley)大規模裁員，包括Snapchat、Meta及蘋果等大廠均凍結招聘流程並大量資遣員工，外界開始疑惑「矽谷的黃金時代是否就此終結」；不過專家指出，科技業在疫情期間雖然逆勢成長，但只是「延後受影響」，現在科技業成長放緩不過只是證明了「疫情對各行各業均構成打擊」。

華盛頓大學商學院教授瑪格麗特．歐瑪拉((Margaret O'Mara)說：「科技業的疫情紅利派對不可能一直持續下去，事實上我更傾向認為疫情期間科技業的成長太逆天，現在不過只是『回歸正常』；何況聯準會(Fed)已兩度加息，預料有可能在9月底第三度升息，即便是科技業也難逃衰退的命運。」

歐瑪拉指出，Fed於疫情期間為活絡經濟活動大舉降息，助長科技業熱潮，像Airbnb的公開募股估值就達470億元、優步(uber)估值更高達820億元；然而隨著利率變化，她說：「流動資金減少，投資人必須以更明智的方法分配資本市場資金；雖然仍有投資人握有現金，但在這種蕭條時期，交易量必定會減少」。

除利率因素外，多少也與美國普遍「害怕權力集中」的意識形態有關，超過68%的民眾認為科技公司在經濟上有過大的權力及過深的影響力，比2018年的51%顯著提升。

即便科技業現在似乎處於「衰退的早期階段」，但多數意見仍對此行業的長期展望表示樂觀；史丹佛大學經濟學教授布倫姆(Nicholas A Bloom)指出，雖然對科技業的障礙愈來愈多，但矽谷「仍然非常強勁」，矽谷自成為科技重鎮以來經歷多個起起落落的周期，但每一次都會反彈復甦。

他說：「個別公司可能會因各種因素向外遷移，但矽谷做為全國科技業的重鎮，沒有任何地方能夠取代矽谷在科技業中的地位」；歐瑪拉也同意此觀點，表示「矽谷對科技業獨特的吸引力難為其他地區成功複製，長期以來關於矽谷即將終結的『訃告』出現很多次，但每次都是『矽谷的一個時代』終結，不是『矽谷本身』的終結。」

矽谷 疫情 投資

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