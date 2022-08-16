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HBO Max裁員14% 與Discovery+加強合併裁撤冗員

編譯葉亭均／綜合報導
華納兄弟探索公司正在旗下影音串流服務業務HBO Max裁員70人。（歐新社）
華納兄弟探索公司正在旗下影音串流服務業務HBO Max裁員70人。（歐新社）

華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）正在旗下影音串流服務業務HBO Max裁員70人，是HBO Max母公司與Discovery合併後的最新一輪裁員行動。

這輪裁員人數占HBO Max的14%人力，是華納兄弟Discovery為縮減重疊人力的行動之一，此時HBO Max和Discovery+已合併成為一家串流服務業者。Discovery是在4月完成430億美元收購華納媒體（WarnerMedia）的交易，執行長薩斯拉夫（David Zaslav）承諾合併後綜效為30億美元。

兩名知情人士表示，許多遭裁員的員工是HBO Max前內容長賴利（Kevin Reilly）所率領的團隊成員，現在不再適合華納兄弟Discovery的新結構。賴利已於2020年離職。

薩斯拉夫正在合併HBO Max和Discovery+，籌組新的串流服務並預定明年中在美國推出。消息人士說，Discovery將為該產品提供實境節目，這使得HBO Max的實境節目部門變得冗餘。HBO也經常直接與選角指導合作，而非運用內部人力。其他受影響的部門包括商業事務、節目編排與製作部門。

裁員 減重

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