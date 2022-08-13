CDC鬆綁防疫規定 染疫免隔離 有助勞工返回辦公室

鑒於疫情大幅緩和，漸進尾聲，CDC日前宣布鬆綁若干嚴格的防疫措施。圖為在紐約市一處藥店提供免費檢測服務。(Getty Images)

聯邦衛生主管機關本周公布最新指南，為防疫規定鬆綁，不少企業主管不禁為之振奮，對於讓職場盡快回歸疫情 發生之前的運作模式，充滿期待。

美國疾病防治中心(CDC )上周頒布的最新指南，基本上是讓聯邦機關的防疫準則與企業、各地學校及大眾交通運輸系統已經實施上路的運作模式接軌。CDC表示，民眾如果暴露於新冠病毒底下，只要沒有身體不適，今後將不再需要隔離，但五天之後需要接受病毒檢測 ，十天期間與他人接觸時需要戴上高品質口罩。

疫情期間推出的遠距上班模式，某些企業高層及市府機關主管在疫情趨緩之後雖然想要廢除，執行層面卻遭遇困難。CDC頒布的新指南，讓主管要求勞工重返辦公室上班，終於出現一絲曙光。根據CDC先前規定，若有員工暴露於新冠病毒之下，整個工作團隊成員都需要居家隔離，讓重返辦公室上班變得窒礙難行。

奧克拉荷馬市(Oklahoma City)「進步沖壓與建造公司」(Progressive Stamping & Fabrication)負責人楊格(Dave Younge)便說，對於恢復進辦公室上班來說，員工當中出現確診案例，始終都是重大問題，一個確診案例的出現代表了整個樓層的人員都需要釐清，哪些人曾有接觸史，哪些人需要居家隔離。他說，新版指南終於可以排除這方面的問題。

健康顧問諮詢機構「零小時健康」(Zero Hour Health)日前對客戶發布通知指出，根據CDC最新指南，今後染疫員工將可以持續上班，但需要戴口罩，並且注意身體狀況、接受病毒檢測。

「零小時健康」執行長蘿莎林‧史東(Roslyn Stone)表示，新指南的公布讓許多企業紛紛鬆一口氣，因為從今以後不再需要把曾經暴露於病毒底下的員工排除在外。