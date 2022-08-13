我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

FBI搜川普住處引「政治化」聯想 白宮撇清仍陷兩難

CDC鬆綁防疫規定 染疫免隔離 有助勞工返回辦公室

記者顏伶如／即時報導
鑒於疫情大幅緩和，漸進尾聲，CDC日前宣布鬆綁若干嚴格的防疫措施。圖為在紐約市一處藥店提供免費檢測服務。(Getty Images)
鑒於疫情大幅緩和，漸進尾聲，CDC日前宣布鬆綁若干嚴格的防疫措施。圖為在紐約市一處藥店提供免費檢測服務。(Getty Images)

聯邦衛生主管機關本周公布最新指南，為防疫規定鬆綁，不少企業主管不禁為之振奮，對於讓職場盡快回歸疫情發生之前的運作模式，充滿期待。

美國疾病防治中心(CDC)上周頒布的最新指南，基本上是讓聯邦機關的防疫準則與企業、各地學校及大眾交通運輸系統已經實施上路的運作模式接軌。CDC表示，民眾如果暴露於新冠病毒底下，只要沒有身體不適，今後將不再需要隔離，但五天之後需要接受病毒檢測，十天期間與他人接觸時需要戴上高品質口罩。

疫情期間推出的遠距上班模式，某些企業高層及市府機關主管在疫情趨緩之後雖然想要廢除，執行層面卻遭遇困難。CDC頒布的新指南，讓主管要求勞工重返辦公室上班，終於出現一絲曙光。根據CDC先前規定，若有員工暴露於新冠病毒之下，整個工作團隊成員都需要居家隔離，讓重返辦公室上班變得窒礙難行。

奧克拉荷馬市(Oklahoma City)「進步沖壓與建造公司」(Progressive Stamping & Fabrication)負責人楊格(Dave Younge)便說，對於恢復進辦公室上班來說，員工當中出現確診案例，始終都是重大問題，一個確診案例的出現代表了整個樓層的人員都需要釐清，哪些人曾有接觸史，哪些人需要居家隔離。他說，新版指南終於可以排除這方面的問題。

健康顧問諮詢機構「零小時健康」(Zero Hour Health)日前對客戶發布通知指出，根據CDC最新指南，今後染疫員工將可以持續上班，但需要戴口罩，並且注意身體狀況、接受病毒檢測。

「零小時健康」執行長蘿莎林‧史東(Roslyn Stone)表示，新指南的公布讓許多企業紛紛鬆一口氣，因為從今以後不再需要把曾經暴露於病毒底下的員工排除在外。

史東表示，CDC新指南也有助於減輕人力不足的壓力。但她表示，新指南可能引發民眾對於何時需要接受病毒檢測等細節出現混淆。她也說，新冠病毒迄今仍是職場面臨的真實威脅，不管在企業會議或其他場所都一樣，「我們每天都目睹染疫案例出現」。

鑒於疫情大幅緩和，漸進尾聲，CDC日前宣布鬆綁若干嚴格的防疫措施。圖為去年1月在...
鑒於疫情大幅緩和，漸進尾聲，CDC日前宣布鬆綁若干嚴格的防疫措施。圖為去年1月在加州一處藥店提供免費注射服務時，提醒民眾要保持距離。(美聯社)

CDC 檢測 疫情

上一則

三亞「靜態管理」後車流稀少 驚見白馬街上跑

下一則

真有錢…2.46萬美元愛馬仕腳踏車 上海一下售罄

延伸閱讀

FBI搜查川普莊園清單曝光 出現極機密文件

FBI搜查川普莊園清單曝光 出現極機密文件
推進減碳 國有土地煤炭禁售政策恢復

推進減碳 國有土地煤炭禁售政策恢復
川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查
FDA新指南：居家檢測5天3次陰性 才能確保沒染疫

FDA新指南：居家檢測5天3次陰性 才能確保沒染疫

熱門新聞

莉莉常在Tik Tok上分享生活點滴。（截圖自Tik Tok）

她渡假被搭訕 得知真相後尷尬婉拒 男卻說：我收了錢…

2022-08-10 04:15
直播主的白色內搭都滑到快接近肚臍，走山嚴重。（取材自微博）

胸部「走山」？中國直播主賣貨抹胸移位 離奇畫面曝光

2022-08-08 22:14
25歲的帕帕維在夜店擔任DJ，不料途中卻脫序演出，不僅脫光全身衣物，還讓客人朝自己身上塞小費。(取材自Instagram@oil_roijubb)

火辣DJ玩太嗨 脫衣解扣給客人塞錢 脫序畫面流出下場慘

2022-08-10 20:14
日本設計師三宅一生。（路透）

日本時尚設計師三宅一生癌逝 喬布斯招牌黑衣出自他手

2022-08-09 04:34
巴西一位建築師為了幫客戶設計室內裝潢，特地訂製一張咖啡桌，沒想到收到桌面上的圖案，看起來就像男性生殖器。（取材自推特）

花2600美元客製咖啡桌 見成品傻眼：桌面有生殖器圖樣

2022-08-11 18:55
小米MIX Fold 2在8月11日亮相，展開的薄度僅5.44mm。（翻攝自小米官網）

3大廠颳起不了「摺疊手機旋風」？網一面倒曝殘酷關鍵

2022-08-12 23:40

超人氣

更多 >
馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」
「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國
FBI搜查川普莊園清單曝光 出現極機密文件

FBI搜查川普莊園清單曝光 出現極機密文件
20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」

20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」
華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走