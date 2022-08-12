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坐辦公室也超累？研究：大腦累積1化學物質致「心累」

編譯徐榆涵／即時報導
研究人員發現，過度思考會導致大腦累積化學物質「麩胺酸」，使人感到精神疲勞。(歐新社)
研究人員發現，過度思考會導致大腦累積化學物質「麩胺酸」，使人感到精神疲勞。(歐新社)

彭博資訊報導，如果你在辦公室忙了一整天後感到筋疲力盡，那可能是用腦過度。研究人員發現，過度使用腦力會導致心理疲勞，讓人更難做出決定。

科學家分析兩組人約在一個工作日內的大腦化學成分變化。一組被分配到簡單的任務，另一組被分配到要求更高的相同認知任務。結果顯示，只有在執行更複雜任務的組別中，紀錄到瞳孔擴張縮小等疲憊跡象。

法國巴黎硝石庫慈善大學附屬醫院（Pitie-Salpetriere University Hospital）的研究人員利用核磁共振光譜法（magnetic resonance spectroscopy-NMR）發現，高要求的認知工作導致前額葉皮質內「麩胺酸」（glutamate）的累積。麩胺酸是一種神經細胞用來向其他細胞傳遞訊號的化學物質。管理過量的麩胺酸會使其他前額葉皮質的活動變得更加困難，像是計畫和決策，導致受試者在認知疲勞開始時更傾向低努力、高回報的行為。

該研究作者之一佩西利昂（Mathias Pessiglione）說，以前的理論表明，疲勞是大腦製造的一種錯覺，為了讓人們停止正在做的事情，轉而從事更令人愉悅的活動。「但我們的研究結果表明，認知工作導致真正功能變化：有害物質的累積。因此，疲勞確實是讓我們停止工作的訊號，但目的不同：保護大腦功能的完整性。」

研究人員指，監測大腦前額葉皮質的化學變化可能具有實際意義，例如幫助檢測嚴重的心理疲勞，以避免職業倦怠。

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