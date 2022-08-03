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網路券商羅賓漢再裁員23% 今年來逾1000名員工丟飯碗

編譯季晶晶／綜合報導
上季虧損嚴重的網路券商羅賓漢市場公司宣布，裁減將近四分之一的人力。（路透）
上季虧損嚴重的網路券商羅賓漢市場公司宣布，裁減將近四分之一的人力。（路透）

因散戶交易熱潮不再和加密貨幣交易量大減，網路券商羅賓漢市場公司（Robinhood Markets）裁減將近四分之一的人力，並關掉多間辦公室，

客戶交易均透過行動app完成的這家股票經紀商，周二共資遣780名員工，占比達約23%，並宣布一名高階主管離職。羅賓漢執行長Vlad Tenev表示，裁員主要集中在營運、行銷和專案管理等。

疫情時期的交易榮景，包括散戶追捧遊戲驛站（GameStop）在內的迷因股，推動羅賓漢2021年7月掛牌上市，但該公司業務很快陷入低迷，app上面的每月活躍用戶減少、股價下跌。

現年35歲的Tenev在電話會議上表示：「我以為2020和2021年的市場榮景會比事後證明的持續更久。所以，這是我的錯。現實狀況是我們雇了太多人，尤其是在部分行政支援部門。」此舉加上先前在4月已裁員9%，今年資遣的員工總數超過1000人。

羅賓漢周二另行申報表示，產品長Aparna Chennapragada將離職，該公司並將關閉兩間辦公室。以後將由「一般經理人」廣泛承擔部分業務的職責，以減少組織層級。

羅賓漢也提早一天公布財報，上季淨損是2.95億美元或每股34美分。營收淨額較一年前大減44%到3.18億元。

另外，美國擁有最多比特幣的上市公司MicroStrategy，周二發布聲明說，創辦人兼執行長Michael Saylor將辭去CEO職位，8日起轉任執行董事會主席，專注於該公司的長期戰略和比特幣收購，遺缺由總裁Phong Le接手。

人事改組正值MicroStrategy上季繳出悽慘的財報。到6月底，該公司資產負債表上還有129,699顆比特幣，平均買入價格是30,664元，遠高於目前市價23,000元，導致主業是銷售企業分析軟體的MicroStrategy大虧約9.18億元。

羅賓漢 比特幣 裁員

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