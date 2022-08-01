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甲骨文傳裁員 鎖定行銷和顧客體驗部門

編譯洪啟原／綜合報導
被甲骨文裁撤的顧客體驗部門，專提分析數據和廣告服務，但這個部門的成長長期落後其他部門。（路透）
被甲骨文裁撤的顧客體驗部門，專提分析數據和廣告服務，但這個部門的成長長期落後其他部門。（路透）

消息人士透露，甲骨文（Oracle）正在行銷及美國顧客體驗部門進行裁員，顯示這家科技巨擘正縮減顧客分析數據和廣告服務，成為最新一家裁員的大型科技公司。

彭博資訊引述消息人士報導，部分甲骨文員工1日收到裁員通知。一名遭裁員的員工表示，初級銷售人員和一名部門銷售主管也在裁員之列。另一名前員工透露，銷售部門約幾周前傳出裁員消息，但管理層當時表示這些職位絕無裁撤的疑慮。

消息人士也說，甲骨文預料未來數周或數月開始對印度、加拿大及部分歐洲部門的員工進行裁員。

被甲骨文裁撤的顧客體驗部門聚焦分析數據和廣告服務，但該部門的成長長期落後其他部門。在去年一場活動中，甲骨文副總裁Douglas Kehring表示，這個部門的表現比過去更令人失望。

在這波裁員名單中的前甲骨文高級工程銷售經理在LinkedIn發文表示，甲骨文決定整頓顧客體驗部門並繼續前進。另一名同樣遭到裁員的甲骨文前主管也說，整頓行動導致有些工作機會被裁撤。有一名前高級經理暨副總裁表示，部分行銷職位也被裁撤。

甲骨文正轉向發展健康照護，試圖強化在雲端科技市場的競爭力。 甲骨文今年稍早完成斥資283億元收購數位醫療紀錄供應商Cerner，設法在較少企業採用的雲端資料庫技術市場招徠更多顧客。

甲骨文尚未對裁員消息置評。

甲骨文 裁員 雲端

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