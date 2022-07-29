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「60封履歷沒1個能用」 面試官曝求職者會先被刷掉原因

聯合新聞網／綜合報導
面試情境圖。（圖／Ingimage）
面試情境圖。（圖／Ingimage）

許多學子都會利用暑假打工賺取生活費和學雜費，不過僧多粥少，有人投了不少履歷卻得不到面試機會。一名女網友在Dcard發文表示想利用暑假多賺取費用，於是狂投履歷找短期缺，可惜通通都失敗，讓她心灰意冷，貼文一出就有過來人提供建議「先調整自己的履歷」。

原PO表示目前的短期工作將要結束，她想趁著8月還有時間能賺錢，因此很焦急地想快點找到下一份打工職缺。她說這陣子狂投履歷到「打工趣」、「小雞上工」找短期缺，舉凡活動、銷售、辦公助理、清潔都投過了，但不是沒下文不然就是被拒絕，沒有一個錄取的，讓她相當失望。

許多人都給予原PO鼓勵，「加油，我當初投了50間才拿到4個面試，兩個成功錄取」、「我單日少則10間，多則投遞30間了噢，每天最多3～4個面試，多投多機會」、「找展覽館打工吧，或找檔期的，不然就補習班打電話」、「除了多投幾間以外，可以比較看看他人的履歷都寫些什麼，可能也是沒錄取的原因之一，gogo」、「可以去就業服務處問」。

其中有位擔任過人資的網友提供看法，「可以試著根據自己的經歷去調整履歷，千萬不要像是撒網式的方式投遞（如果連自己想做什麼都不知道，那不如先審視自己）。另外，企業方也是需要時間讀取履歷喔，不可能只有妳一個人在找打工，最後助您求職順利！（曾任職過人資的路過）」。

還有面試官建議，「不知道產業如何，我自己在看履歷自我推薦只用公版會先刷掉；沒有經歷或完整描述能力、可貢獻的技能、完整作品集、表達邏輯不好、或是應徵職務打錯的先刷掉，建議針對公司稍微做履歷客製化錄取率會比較高，收了60封履歷沒一個能找來面試的」。

面試 就業

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