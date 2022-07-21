Google、微軟又宣布減緩徵才 福特傳裁員8000人

隨著經濟衰退疑慮日增，加上通膨、俄烏戰爭及疫情影響如影隨形，包括Google和叫車業者Lyft在內許多科技公司正重新考慮用人需求，例如宣布人事凍結、取消招募，甚至開始資遣員工。（路透）

隨著經濟衰退疑慮日增，加上通膨、俄烏戰爭及疫情影響如影隨形，包括微軟 、Google和叫車業者Lyft在內許多公司正重新考慮用人需求，包括宣布人事凍結、取消招募，甚至開始資遣員工。另有消息人士透露，福特汽車 計劃未來數周裁員 最多8000人，以便為發展電動車籌資。

搜尋引擎龍頭Google 20日宣布未來兩周暫停招募，Lyft則裁撤某一部門和展開裁員，微軟同日也宣布將取消許多空缺職位，包括其Azure雲端業務和安全軟體部門的職位。Google母公司字母正放慢徵才步調，執行長皮伽本月稍早告知員工說，上季招募1萬名員工，但到年底前將放慢徵腳步，並優先錄用工程與技術人才。

皮伽說：「我們跟所有企業一樣無法抵擋經濟逆風因素。」Google表示，這波停招正是放慢招募的行動之一，以便團隊優先考慮所需人力和下半年的徵才計畫。這個科技巨頭到3月底止總計有近16.4萬名員工。

微軟也加入放慢招募人力的行列。隨著經濟持續疲軟，微軟將停招許多空缺的職位，包括雲端業務Azure和安全軟體部門的一些職位。微軟表示，短期將維持人事凍結計畫，但不便對受停招影響的部門和業務發表看法。微軟20日表示將取消包括Azure雲端業務和安全軟體部門在內的許多空缺職位，預期短期內仍將持續減緩聘僱步調，但拒絕進一步詳述受影響的部門和業務。實際上，微軟5月就宣布減緩聘僱，當時受影響的業務主要是Windows、Office和Teams部門。

另外，Lyft宣布將關閉出租業務並且裁員約60人，此時這家叫車業者正因應勞工短缺與股價下跌的局面。最新的裁員行動占Lyft約4600名員工總數的不到2%。

在汽車業方面，彭博資訊引述知情人士報導，福特汽車正準備在未來幾周裁員多達8000人，以便支應進軍電動汽車市場的資金，裁員措施將影響負責生產內燃機汽車的Ford Blue部門，也會檢視全公司的其他正職職務。該計畫尚未敲定，細節仍有可能改變。

電商巨頭亞馬遜4月表示，在疫情期間為了擴大運能，招募過多人力，因此現在須裁減人力。亞馬遜財務長奧薩夫斯基說：「隨著上季後半段的變數消失和員工重返崗位，我們立刻從人力吃緊變成人力過剩，導致生產力降低。」

亞馬遜正租出部分倉儲空間，並暫停研發專供辦公室人力使用的設施，指出需要更多時間釐清員工採混合辦公模式需要多少工作空間。亞馬遜到3月底止共有160名員工。

彭博先前引述消息人士報導，蘋果計劃明年起縮減一些部門的人才招募和支出，以因應潛在經濟衰退。蘋果強調，裁員並非整個公司的策略，現正持積極安排新品發表會。蘋果到去年9月底止的上一年度結束時共有15.4萬名員工。