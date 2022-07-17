我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買推特案外案：馬斯克身邊2個男人 角力慈善捐贈

對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選

同事真的能成為朋友？ 他提3大考量點判斷好對象

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，「如果很幸運的遇到了可以成為朋友的同事，務必要好好感謝和珍惜，那會是職涯上意外且珍貴的收穫」。（示意圖／ingimage）
一名網友表示，「如果很幸運的遇到了可以成為朋友的同事，務必要好好感謝和珍惜，那會是職涯上意外且珍貴的收穫」。（示意圖／ingimage）

在職場上難免會因為工作內容而感到壓力大，但如果能認識志同道合的朋友，確實能讓工作添上一分色彩，一名網友就分享「同事能否成為朋友」的三大考量點。

原PO在Dcard以「同事能不能當朋友？當朋友前可以思考的三個考量點！」為題表示，職場上能否有真心的朋友是很常被討論的議題，多數人都會建議不要帶著想交朋友的心到職場上，認為「職場是工作場域而不是交友的地方」。

他覺得這種觀點沒有錯，在職場上學會保護自己才能避免被背後插刀的事情發生，而進入職場的動機也不是以交友為目的，「但有人的地方就有各種緣分與情感的可能」，有些人會在工作上遇見可以共度一生的對象，那成為生活中的摯友當然也是可能發生的事，不過他也認為，未必每個同事都適合成為朋友，並提供三個考量點以思考哪些人適合成為朋友。

1. 是否有利益關係

不論是業績的競爭或是彼此考績的比較關係，都會讓關係不再單純，當然少數會有良性競爭、一起成長的夥伴，但那是少數個案，因此有利益關係的對象比較不適合作為朋友。

2. 是否有從屬關係

若上下屬和朋友關係模糊，可能會導致私情影響公事，在各方面都可能有失公允，在大企業更會影響到考績評價、資源分配與業務分工的公平性。

3. 是否有相同興趣

如果沒有共同的興趣，每次見面的話題多數圍繞在公事上，那麼下班後就不會想再頻繁的見面或聊天了，他說因為自己和同事都喜歡爬山跟吃美食，所以週末也會很期待與同事一起出門。

原PO最後提到，「良好的人際關係是影響職場滿意度的因素之一」，但若過度渴求職場上的真心朋友反而可能成為自己的壓力，建議初入職場先保持一般的同事關係，然後再觀察哪些人是自己會想進一步認識或頻率契合的人，如果沒有找到也沒關係，「職場終究還是必須先以工作為重」。

而同事是否真的成了朋友，可以用時間驗證以及下班是否還會想跟他們聯絡作為判斷標準，他也說，「如果很幸運的遇到了可以成為朋友的同事，務必要好好感謝和珍惜，那會是職涯上意外且珍貴的收穫」。

美食

上一則

職場新人容易被放大檢視 她提5大建言：細心很重要

延伸閱讀

台新增本土2.4萬確診 較上周降12.7％ 另增73死

台新增本土2.4萬確診 較上周降12.7％ 另增73死
失智翁遭兒脫光沖冷水 竹市社會處介入

失智翁遭兒脫光沖冷水 竹市社會處介入
中國網紅美食主播 直播燒烤保育動物大白鯊 警介入調查

中國網紅美食主播 直播燒烤保育動物大白鯊 警介入調查
台新增2萬5251例確診、72死 只有新北市破4000例

台新增2萬5251例確診、72死 只有新北市破4000例

熱門新聞

日本網友在打麻將的過程中抓到Apple Watch的「最大漏洞」，讓他相當驚訝。（本報資料照片）

打麻將竟抓出Apple Watch「大漏洞」 1通知毀全場氣氛

2022-07-14 19:39
貓咪以為可以飽餐一頓卻惹錯對象。取材自臉書

小貓把自己當獅子 潛行獵食羚羊…下一秒遭反殺

2022-07-09 22:50
母象試圖救出受困小象。(路透)

母象跪地救子 死守洞口昏厥 救援人員CPR搶回一命

2022-07-14 23:18
營養師珊珊建議，先分裝好食物再放入冷凍，以避免食材重複解凍。示意圖／ingimage 營養師珊珊建議，先分裝好食物再放入冷凍，以避免食材重複解凍。示意圖／ingimage

冰箱食物怎擺不易孳生細菌？營養師列6大管理法

2022-07-10 00:41
麥可與妻子塔利為賺取父親醫藥費，從快遞司機轉為拍成人片。（取材自TikTok）

為賺父親醫藥費 夫妻拍成人片最高月收1.5萬

2022-07-11 22:27
Google內部調查結果發現，近40%的Z世代年輕人不會用Google搜尋或地圖找資料，而會使用另外2個社群媒體。（Getty Images）

用Google搜尋老了嗎？美年輕人改用這2個App探索新知

2022-07-16 22:32

超人氣

更多 >
性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」

性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」
紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜

紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜
遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙
殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路
通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了

通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了