科技業人資給職場新鮮人9建議：走得遠比跑得快重要

一名科技業人資表示，「職場很難，但要記得初衷、相信自己，離開時也要帶走自己想收穫的事物」。示意圖，非新聞當事人。（本報系資料照片）

在職場上，除了分內事情需顧好外，還有許多訣竅需注意，一名科技業人資就提醒，「不要過度努力，走得遠比跑得快更重要」。

一位在科技業擔任人資的「蝸先生」在網上分享，9個給職場新鮮人的建議。

1.建立學習資料與相關業務資料庫

在多數職場中，未必會每份業務都有SOP，尤其是許多業務上的細節都會以口頭交接的方式進行，此外，在大企業中因為每位員工的業務繁忙，很難手把手教學，多數狀況都是示範一次、交接一次，下次就換自己獨立業務，「如何快速學習是很重要的課題」。

他建議新人隨身攜帶筆記本，用標籤註記主題，在交接時把口頭交接內容快速紀錄，交接後再整理簡易SOP在自己的電腦資料夾中，建立自己的業務資料庫。

2.參與公司活動，認識同期新人或人脈

新人初期需要一段適應期，有時會在熟悉同事、業務、系統、公司環境等，遇到部分前輩無法同理新人、不同單位互相推卸責任、態度很差的同事等，「職場上的鳥事很多，如果能有夥伴，至少有可以宣洩的窗口，也會因為夥伴找到工作以外的快樂」。

因此，他建議可積極參與公司或單位活動，如聚餐、社團、福委會活動等，認識同期的新人、認識不同單位的同事，可以助於未來業務的進行或成為可諮詢部分業務的對象。

3.把握新人蜜月期，學習與調適狀態

進入一個新的職場，會有一段蜜月期，大多數公司約3到6個月，這段期間是讓新人學習與適應的階段，也是新人在職場期間，唯一不需背負太多責任跟壓力的時期，因此要把握這段期間好好學習，也調整自己從上一份工作或學校轉換到新公司的步調和心態。

他說，在蜜月期要好好打穩相關業務的基本知識與能力，未來工作很忙時一定會感謝那時候的自己，此外，「蜜月期遇到不懂的一定要提出，任何問題都會因為是新人而被接受，工作一段期間後就很難有這樣的特權了」。

4.習慣回報進度，主動告知學習狀況

他發現許多新人會因為怕打擾主管或前輩，不敢隨時回報自己的工作或學習進度，但主管跟前輩可能因為業務繁忙，沒辦法主動追蹤每一件事情的執行狀況，這樣的情況可能會導致有業務被遺漏、延遲或是新人學習跟不上預期進度。

他建議在新人階段可於下班前定期回報自己今天的工作進度與學習狀況，如果有任何問題也可以讓主管與前輩在第一時間掌握，此外，相比需要他人去追蹤自己的進度，「主動回報可以讓人感受到你的執行力與積極度」。

5.熟悉Email溝通，作為溝通證據

在職場上，Email是正式的溝通管道，除了收件人外也要特別留意把對象放進副本（cc）之中，另外許多人會以口頭方式與其他單位的對象進行溝通，但對方可能忘記溝通內容，導致後續成果跟溝通有落差，卻被推卸是自己當初沒有講清楚。

他建議任何正式業務或重要溝通都建議要寄出Email，例如口頭告知後，可以寫一封Email，內文寫「如剛剛電話所述…」然後把溝通的重點再詳細列上，當未來合作單位要推卸責任時，才有證據可以保護自己。

6.學習從問答題到是非題或選擇題

在新人階段會有許多事因為還沒建構好判斷標準，而需要詢問其他人意見，許多人問問題的方式，都會是直接問「那後續要怎麼做？」新人初期這樣的問句是沒問題的，「但如果長期都這樣詢問會讓人覺得你是不是沒有經過思考」。

因此他建議，詢問意見可以學習從問答題到是非題或是選擇題，他舉例，問答題是「那後續要怎麼做？」是非題則是「我以…的方式處理對嗎？」選擇題是「您認為…(方案一)或…(方案二)哪種處理方式比較適合？」

7.走得遠比跑得快更重要

許多有企圖心或高自我要求的新人，會因為想跟上團隊進度而在初期過度努力，例如，每個周末加班學習、跟前輩比較而覺得自己效率太差，雖然這樣的行動和心態是積極的，「但長時間累積可能會到導致厭惡這份工作或是開始自我懷疑」。

須注意適當切換工作與休息時間，初期確實要認真學習但下班後也要適時斷電，至少要留下周末的部分時段給自己，「在職場上，走得遠比跑得快更重要」。

8.好好感謝願意協助的前輩

許多資深前輩會認為「學習是新人自己的責任」，不是每個前輩都願意無私地分享個人經驗。他說，這樣的價值觀沒有對錯，因為在職場上，若越同理他人，有時也會帶來越多的工作量或後續延伸的問題，如果有遇到願意帶自己的前輩（非業務交接者），都要好好感謝對方願意花時間教導。

因此，可嘗試詢問不同同事一些問題，同時觀察哪些同事是較樂於分享或助人的，而自己受到幫助後，務必好好表達感謝，也要記得好好對待未來的新人，共創更友善、健康的職場環境。

9.記得初衷 帶走你享受收穫的事物

他最後表示，多數人出社會後一定都歷經過迷惘和自我懷疑的階段，開始思考這是不是自己所追求的工作，尤其對於初出社會的新鮮人，會因為沒有工作經驗，無法判斷現在面對的狀況，是公司的問題或自己的問題，進而懷疑自己。

他建議，可以回頭檢視當初選擇這間公司的原因，並確認是否有達到自己當初的目標，如果沒有的話，可評估自己現在的能力能否轉換到更理想的工作，或是可以繼續在原公司歷練、累積實務經驗與能力再轉職，「職場很難，但要記得初衷、相信自己，離開時也要帶走自己想收穫的事物」。