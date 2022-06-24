我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

面試官最討厭的3句話 專家曝：自以為加分其實很扣分

聯合新聞網／ 綜合報導
專家透露面試官最討厭的3句話。上班族示意圖。美聯社
專家透露面試官最討厭的3句話。上班族示意圖。美聯社

求職面試眉角多，30獨立職場學講師、作家蔡侑霖表示，面試官最討厭聽到「沒問題，我可以學習！」、「我可以加班，也願意吃苦！」、職銜不是問題，我可以減薪，配合公司！」 等官方說法，他直言，這些回應都相當扣分。

根據蔡侑霖在《104求職網》刊出的文章指出，應徵者自以為積極，經常表示「沒問題，我可以學習！」然而聽在面試官耳裡卻相當不中聽，因為公司期待應徵者進入公司後可以立刻進入狀況，而不是像在學校上課「慢慢學習」，企業是要招募專才，而非成為職前訓練班或進修機構。

蔡侑霖建議應徵者改說「過去我曾接觸過相關產業，進入狀況很快，並不會陌生不熟悉」、「這個職務的相關技能，是我學生時期經常碰過的問題，所以相信能很快銜接上工作」，面試官才會安心錄取你。

許多應徵者喜歡強調「我可以加班，也願意吃苦！」蔡侑霖直言，「這樣的說法無疑挖是洞給自己跳，無知的官腔有時會弄巧成拙」，他建議依據實際狀況回應自己想法，如「可依照公司及部門指示，接受專案及挑戰，我有高度的配合度及意願」，才能表達自己是成熟的工作者。

在薪資方面，也有些應徵者會委曲求全，蔡侑霖表示，面試官最不上心的一句話，就是「職銜不是問題，我可以減薪，配合公司！」他強調，千萬不要隨便降職或減薪，最完美說法是，「我明白每間公司的政策不一樣，今天邀請我來面試，相信貴司會安排適合我的職銜，並且給予我相應能力的薪資水準」。

面試

上一則

神祕中國女富豪 一次砸近8500萬買下義大利超級豪宅

延伸閱讀

NBA／選秀前3順位出爐 魔術爆冷挑班切羅當狀元

NBA／選秀前3順位出爐 魔術爆冷挑班切羅當狀元
台大醫學系在學生「無聊重考」同系 面試官沒發現竟錄取

台大醫學系在學生「無聊重考」同系 面試官沒發現竟錄取
世衛斟酌是否宣告猴痘為公衛緊急事件 引非洲批評

世衛斟酌是否宣告猴痘為公衛緊急事件 引非洲批評
江西洪水摧毀明代古橋 卻意外沖出宋代石雕臥羊

江西洪水摧毀明代古橋 卻意外沖出宋代石雕臥羊

熱門新聞

男男女女全裸相對，要克服尷尬。（圖：Discovery提供）

8對男女全裸21天荒野冒險 養眼真人秀能擦出愛火？

2022-06-22 02:06
日本一場婚禮舉行途中，卻有來賓之間因為外遇，而當場爆發糾紛。婚禮示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

婚禮女賓突吼「他也向我求婚過」 男外遇曝光下場悽慘

2022-06-18 01:25
Chiara Ferragni。（取材自Instagram）

幾乎露第三點？網紅Chiara上傳上空照 宣示身體自主權

2022-06-19 22:22

湯唯訪問中突然牽手男星 呆萌模樣網笑翻：好可愛

2022-06-15 20:27
紐約27歲畫家安娜・維揚特畫作售價一飛衝天。（取材自Instagram）

紐約27歲畫家作品高漲4000倍 八卦的是…男友大她44歲

2022-06-21 02:50
與常見坐式馬桶不同，「電動碎化馬桶」排水處布滿刀片宛如食人花，還可「旋風式」粉碎排泄物。（影片截圖）

便便剋星？馬桶長尖牙「粉碎黃金」她驚呆 網喊快逃

2022-06-19 23:30

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼