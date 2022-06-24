面試官最討厭的3句話 專家曝：自以為加分其實很扣分

專家透露面試官最討厭的3句話。上班族示意圖。美聯社

求職面試 眉角多，30獨立職場學講師、作家蔡侑霖表示，面試官最討厭聽到「沒問題，我可以學習！」、「我可以加班，也願意吃苦！」、職銜不是問題，我可以減薪，配合公司！」 等官方說法，他直言，這些回應都相當扣分。

根據蔡侑霖在《104求職網》刊出的文章指出，應徵者自以為積極，經常表示「沒問題，我可以學習！」然而聽在面試官耳裡卻相當不中聽，因為公司期待應徵者進入公司後可以立刻進入狀況，而不是像在學校上課「慢慢學習」，企業是要招募專才，而非成為職前訓練班或進修機構。

蔡侑霖建議應徵者改說「過去我曾接觸過相關產業，進入狀況很快，並不會陌生不熟悉」、「這個職務的相關技能，是我學生時期經常碰過的問題，所以相信能很快銜接上工作」，面試官才會安心錄取你。

許多應徵者喜歡強調「我可以加班，也願意吃苦！」蔡侑霖直言，「這樣的說法無疑挖是洞給自己跳，無知的官腔有時會弄巧成拙」，他建議依據實際狀況回應自己想法，如「可依照公司及部門指示，接受專案及挑戰，我有高度的配合度及意願」，才能表達自己是成熟的工作者。

在薪資方面，也有些應徵者會委曲求全，蔡侑霖表示，面試官最不上心的一句話，就是「職銜不是問題，我可以減薪，配合公司！」他強調，千萬不要隨便降職或減薪，最完美說法是，「我明白每間公司的政策不一樣，今天邀請我來面試，相信貴司會安排適合我的職銜，並且給予我相應能力的薪資水準」。