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加密幣寒冬雪上加霜 加密幣交易所Coinbase裁員18%

編譯洪啟原／綜合報導
美國最大加密幣交易平台Coinbase 14日宣布將裁員18％人力，成為加密幣市場走下坡的最新跡象。（路透）
美國最大加密幣交易平台Coinbase 14日宣布將裁員18％人力，成為加密幣市場走下坡的最新跡象。（路透）

美國最大加密幣交易平台Coinbase 14日宣布將裁員18％人力，成為加密幣市場走下坡的最新跡象。Coinbase表示，被資遣的員工將獲得至少3.5個月薪資，且年資每滿一年，可額外獲得兩周薪資補償。

其他加密幣相關企業近來已宣布裁員，包括加密幣交易所Gemini和借款平台BlockFi都是，這兩者解釋裁員原因時都提到都產業寒冬來臨。

Coinbase近幾年大舉招募人才，今年來員工數暴增1200人，大致等同14日宣布的裁員數，預計本季結束時將員工數減至5000人左右。Coinbase本月初因取消聘用員工遭致外界批評。Coinbase在加密幣市場走下坡時仍提出樂觀的展望，但這家公司自一年多年前上市至今，股價已崩跌近80%。

Coinbase上季財報不如市場預期，警告說本季交易量和每月交易用戶數預料比前一季下滑。Coinbase在申報文件披露的一項新風險引發用戶關注，即Coinbase在破產狀態下託管加密幣資產的安全性。

這次裁員可能使許多員工大吃一驚，同時，Coinbase執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）在部落格發文說，有些員工會在個人電郵接到裁員通知，他們存取公司網路的路徑也會被切斷，確保客戶敏感資訊不會外洩。

裁員 破產 股價

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