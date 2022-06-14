我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

1張圖／104：94 NBA總冠軍戰G5 勇士搶下聽牌勝

1.5萬名女員工控告歧視 Google賠償1.18億和解

編譯組／灣區13日電
1萬多名女性員工集體控告歧視，Google賠償1億1800萬元和解。(美聯社)
1萬多名女性員工集體控告歧視，Google賠償1億1800萬元和解。(美聯社)

Google已同意向多達1萬5500名女性員工支付總額1億1800萬元，以和解長達數年的集體訴訟，其指控Google歧視女性員工。

原告伊莉絲(Kelly Ellis)、皮思(Holly Pease)、維蘇里(Kelli Wisuri)及拉瑪(Heidi Lamar)指控這家價值1.4兆元的科技巨頭，將女性置於低於男性的薪資水平，提供女性較低薪工作，升職女性較為緩慢且不頻繁，從事類似工作的女性員工、薪資通常低於男性。

皮思在Google工作近11年、擔任管理職務，她在聲明表示，作為一名在科技產業度過整個職業生涯的女性，她對Google同意採取行動做為和解一部分，感到樂觀，將確保女性獲得更多平等。

這起集體訴訟，為一系列指控矽谷科技行業對女性存在偏見的訴訟之一。

在股東們起訴Google涉嫌對女性性騷擾與不當行為之後，公司於2020年承諾斥資3億1000萬元用於多元化、公平與包容計畫。軟體巨頭甲骨文(Oracle)近來與2017年提出訴訟進行抗爭、訴訟稱甲骨文多個工作類別的女性薪資低於男性。

LinkedIn於5月同意支付180萬元的拖欠薪資，聯邦調查結論，平台在工程、產品與行銷工作少付686名女性員工薪資。去年11月，舊金山影像分享平台Pinterest同意花費5000萬元促進多元化並改變公司文化，之前股東訴訟稱公司歧視女性與有色人種。

Google訴訟和解協議含括工作範圍廣泛，從工程師、銷售人員到公司園區學前班老師，針對性別偏見和解案件，賠償金額龐大。不過，柏克萊加大社會學教授哈芙曼(Heather Haveman)認為，對Google來說，金額相當小，Google年度收益高，去年有2580億元。此外，和解支付金額並非是法官命令，因此不構成法律先例，「然而，小公司傾向仿效成功大企業領袖的作法，Google決定和解，將會被同樣面臨類似法律索賠的公司仿效。」

訴訟於2017年在舊金山縣高等法院提出。日前公布的和解協議，仍需法院批准。Google在協議中則否認有不當行為，公司聲明表示，儘管堅信政策與作法公平，但經過近五年訴訟，雙方一致認為，和解符合每個人的利益。

一旦和解獲得批准，自2013年9月以來，在236個工作職位多達1萬5500名現任與前任女性員工，將根據公式獲得款項，包括工作時間、類別、級別、績效評級、教育與經驗。

Google 歧視 舊金山

上一則

又大又亮年度第2大滿月 「超級月亮」美東14日登場

延伸閱讀

舊金山好奇男翻下懸崖後被困 自救無果被消防員解救

舊金山好奇男翻下懸崖後被困 自救無果被消防員解救
同志驕傲月 台灣四部影片入選2022舊金山Frameline影展

同志驕傲月 台灣四部影片入選2022舊金山Frameline影展
谷歌工程師稱其研究的機械人有感知力和害怕死

谷歌工程師稱其研究的機械人有感知力和害怕死
明健聯合攻數位醫療 智慧膠囊判讀病情

明健聯合攻數位醫療 智慧膠囊判讀病情

熱門新聞

哈利與梅根育有一兒一女。（Getty Images）

哈利王子與梅根女兒滿1歲了 莉莉貝正面照曝光

2022-06-06 23:59
這張圖中藏有7個人和1隻貓。取材自推特

找出7人1貓 一張「光學錯覺」圖判斷大腦狀態是否正常

2022-06-10 02:33
一名漁夫釣到一隻巴掌大卻滿身縫線花紋跟一雙大眼的深海怪魚。 （取材自Instagram）

他釣到怪魚「滿身縫線+哭哭眼」 專家揭身份：比恐龍老

2022-06-09 20:08
英勇對抗山獅救主人的牧羊犬Eva。(取材自Instagram)

女子北加州爬山遇山獅攻擊 牧羊犬英勇護主犧牲

2022-06-12 03:06
將冷凍過的保特瓶放在室內，就能達到除濕降溫的功效。取材自推特

夏天熱到滿頭汗？拿保特瓶這麼做「降溫不輸空調」

2022-06-10 01:24
巫穆都在網路上買二手家具，意外獲得百萬現金，拾金不昧為自己獲得一台新冰箱。示意圖。（取材自pexels）

上網買二手沙發內藏3.6萬元 她嚇壞全數還回喜獲大紅包

2022-06-07 20:48

超人氣

更多 >
紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？
投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」
唐山警疑涉包庇 收60萬縱放嫌犯開奔馳逃往江蘇

唐山警疑涉包庇 收60萬縱放嫌犯開奔馳逃往江蘇