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5月增加39萬就業 通膨壓力…零售業降溫 裁員6.1萬人

編譯洪毅／綜合3日電
通膨影響就業市場，旅館就業人數成長。圖為萬豪酒店集團在佛州的就業博覽會上招募人手。(美聯社)
通膨影響就業市場，旅館就業人數成長。圖為萬豪酒店集團在佛州的就業博覽會上招募人手。(美聯社)

勞工部3日發布數據，5月全國就業人數增加39萬人，遍布於絕大多數主要產業，顯示當前就業市場依然熱絡；不過零售業卻是其中的異數，4月削減6萬1000名人力，顯示零售業的火熱勢頭逆轉，再加上通膨的壓力，讓業者開始從大舉招聘轉向削減人力。

華爾街日報(WSJ)報導，自去年1月以來，全國就業人數增加6.1%；不過在零售業，自今年1月就業人數恢復到新冠疫情前的水準後，此數字從2月開始逆轉升勢，5月的數字從4月的3.8%降至3.4%，自2月以來，零售業已裁撤超過7萬名人力。

若撇除零售業，從休閒、旅宿、高技術商業活動、營建、運輸、物流等就業板塊，從業人數都在增加；而在科技業，儘管如網飛(Netflix)、推特(Twitter)、Uber等凍結招聘乃至裁員，但是此產業的就業人數也只是增長放緩。

零售業的趨勢反映出搖擺不定，從過去的缺工、缺貨，到現在面臨勞動力過剩、庫存過高的壓力：亞馬遜(Amazon)正在尋求轉租過剩的物流、倉儲空間；沃爾瑪(Walmart)則在日前在法說會上稱，過度招聘是第一季獲利不如預期的原因之一。零售業的表現開始下滑，還是股市下挫的原因之一。

讓零售業降溫的原因，主因是隨著生活逐漸恢復正常，民眾的消費從採購物品轉向疫情前錯過的領域，例如旅遊、餐飲、住宿等；另一項主因，是高通膨迫使民眾消費縮手，包括改選購較低價、或是提供優惠的產品等。

旅宿及娛樂業就業人數較去年1月增加21.4%，儘管幅度甚高，但是業者依然難以招到足夠的人力以滿足需求，因為餐飲業就業人數仍較疫情前少6%，旅宿業更是達到18%。

至於製造業，就業人數仍不斷上揚，較去年1月增加4.8%；不過汽車製造是除零售業外，少數5月就業人數下滑的板塊，減少3500人，反映出此行業目前因原物料短缺而造成的不穩定，例如福特(Ford)製造部門擬大舉招聘6200人，但是特斯拉(Tesla)卻在考慮裁員10%。

就業 零售業 疫情

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