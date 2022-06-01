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她怨職場遇見「雙面人」工作只挑簡單做還企圖挖坑陷害

聯合新聞網／ 綜合報導
職場上難免遇到相處不來的同事。（示意圖／取材自pexels）
職場上難免遇到相處不來的同事。（示意圖／取材自pexels）

職場中最怕碰上雙面人，不僅不會幫助你，還可能在背後耍手段。一名女網友日前在臉書發文，表示公司的新同事工作只挑簡單的，甚至在主管前還會裝模作樣，因此發文詢問網友，這樣的狀況可以如何保護自己。

一名女網友日前在臉書發文，透露公司來了一個新同事，剛開始覺得她表現很認真，沒想到來不到半個月就原形畢露，工作都想挑最簡單的關卡來做，理由是別的關卡她覺得太難所以做不來。

不僅如此，網友更表示該同仁平常做事拖拖拉拉，尤其是做到她覺得不喜歡的工作內容就一副要做不做的態度，結果主管一來現場就各種求表現，讓網友氣憤直呼，「在主管面前表現一個樣，主管不在時又是一個樣，重點是工作一出包就急著想推卸責任，還會企圖挖坑給別人跳」。

在貼文的最後，網友無奈詢問網友，「我就問，面對這種職場雙面人，要怎麼保護自己不要被陷害」。對此，不少網友提供意見，「狠一點用密錄器自保，不然就是直接攤在大家面前她的行為」、「想要自保就疏遠她」、「先確認一下對方和主管的關係」。

另外，不少網友也有遇過類似狀況，「職場到處都是啊，結婚人士最愛用我要回去接小孩來躲加班」、「這種人很多的，我也遇到好幾個」、「雙面人很多的，挑工作做的人也很多」、「這種人多的是，我們店裡都是」、「任何職場上多多少少都有這種人，工作上沒有任何接觸就少打交道」。

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