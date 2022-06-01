遇到「假陽光」其實愛套話陷害人的同事 該怎麼應對？

職場同事千百種，可不是每個都是天使。圖為示意圖，非當事人。（取材自pexels）

職場同事千百種，可不是每個都是天使 。有上班族到104職涯診所求救，指職場遇到平常展現幽默，很陽光的同事，假裝跟大家很麻吉，卻常常套話陷害人，但又不能不理他，要正面迎戰嗎？職場專家建議，遇到這種人，常用「喔、我不知道、我沒意見喔」等中性用詞回應就好，必要時還可錄音自救。

求救上班族指出，公司有一個同事，見不得別人有一點點比他好，每天不好好認真在自己的工作上，反而整天都在想方設法，要抓住別人的把柄，來陷害人。好像別人遭殃，自己就變好了一樣。只要公司裡，稍微有誰人緣比較好、開始比較被老闆注意到，或者能力比較強一點就會被他整。

舉例來說，他會展現幽默陽光假裝跟你是麻吉，然後用一些自己無關痛癢的秘密，來換你那些講出去會完蛋的把柄和心裡話。像是：你覺得主管/老闆怎麼樣？你是不是也覺得公司的XX政策很不合理厚？ 由於這位同事起初看起來很友善，又滿搞笑又有梗，所以很多人都會跟他掏心掏肺。但不小心被他抓到把柄的人，幾乎都沒有好下場，因為他找到不該告訴的人「不小心說溜嘴」，讓你百口莫辯、立刻黑掉。

上班族很困擾，求問面對這種同事該怎麼辦？104職涯診所前輩建議，遇到這種人只要用「喔、是喔、我不知道、我尊重您的決定，我沒意見」這類的話回應。如果必要，請隨時錄音，以備緊要關頭可以自清。最重要是，不在他面前批評任何公司的人事物，就能避免小人找上。