洛杉磯海灘救生員好好賺 年薪達51萬 加班費超過24萬

圖中的海灘救生員道格拉斯，去年年薪最高， 薪酬總計為51萬283元。(Getty Images)

為什麼洛杉磯 的海灘救生員的年薪可以高達51萬元？31日成為媒體談論的話題。非營利組織OpenTheBooks.com發現，去年有98名洛杉磯海灘救生員收入至少20萬元，其中20人年收入介於30萬元到51萬283元；有37名救生員光是加班費一年就有5萬至24萬7000元。

去年最高薪的海灘救生員道格拉斯(Daniel Douglas)，薪酬總計為51萬283元，2020年他的收入是44萬2712元。道格拉斯是救生員隊長，收入超過其他上千名同儕；他的年收入包括：薪資15萬54元、津貼2萬8661元、福利 8萬5508元、加班費高達24萬6060元。

圖為加州杭亭頓海灘的救生亭。(Getty Images)

至於薪酬第二高的救生員隊長博伊特(Fernando Boiteux)，去年收入為46萬3517元，他前一年收入為39萬3137元。

但最令人咋舌的是加班費；僅去年一年，就有37名救生員加班費在5萬至24萬7000元之間。其中，道格拉斯加班費24萬6060元；奧爾(James Orr)加班費14萬6506元；歐尼爾(Patrick O’Neil)加班費13萬3235元；另外還有五人加班費達到六位數。

事實上，2016年至2021年的六年內，洛杉磯救生隊加班費開銷就極為驚人；前三名最高收入者光是加班費就在50萬5579元至98萬7元之間；道格拉斯六年來的加班費拿到98萬7元；斯波佩克(Jaro Spopek)拿到51萬3365元；奧爾拿到50萬5579元。

而這還只是他們目前的現金收入；服務滿30年、年滿55歲的洛杉磯救生員退休後，可領到相當79%工資的退休金 。

洛杉磯的海灘救生員的年薪，全美最高。(美聯社)

此外，OpenTheBooks.com還發現，收入最高的洛杉磯救生員大多是男性，前20名最高收入救生員只有兩位是女性；她們分別是救生員隊長維吉尼亞‧盧彼(Virginia Rupe)，年薪30萬7664元；薪酬排名第16，以及海洋救生員專家勞倫‧戴爾(Lauren Dale)，年薪30萬3,518元；薪酬排名第19位；兩名女性都獲得模範服務獎。

總的來看，海灘救生員的高薪，讓所有在泳池裡救人的同僚薪水，相形見絀；泳池救生員收入最高者，工資連同福利只有4萬5030元。