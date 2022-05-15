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美鬧機師荒 航空公司出錢培訓 議員擬立法提高退休年齡

編譯季晶晶／綜合外電
美國正面臨嚴重的機師短缺，航空公司不得不減班因應。美聯社
美國正面臨嚴重的機師短缺，航空公司不得不減班因應。美聯社

美國正面臨嚴重的機師荒，航空公司不得不減班因應。但疫情肆虐兩年多後，旅客開始成長，航空業急於尋求解決之道。

據傳有國會議員考慮立法，將聯邦規定的航空公司飛行員退休年齡從65歲提高到67歲或更高；一些航空公司重新考慮培訓計畫要降低錄取門檻，例如達美航空今年稍早加入其他大型航空公司的行列，取消飛行員招聘條件裡要求的四年制大學學位；另外，Frontier在內的幾家美國航空公司設法從澳洲招人。

一些業界高階主管警告，機師荒的問題可能要好幾年才能解決。聯合航空執行長Scott Kirby在4月的法說會上表示：「飛行員短缺的問題真實存在，大多數航空公司無從實現其運力計畫，因為機師根本不夠，至少未來五年不行。」

危機的根源在於，疫情期間，飛行員的培訓和證照檢定放緩，也停止了機師招聘。航空公司在旅行需求劇減時，讓數千名飛行員提早退休，以節省開支。現在雖然重新開始大徵才，但沒法立即填補所有的空缺。

專飛小城市到樞紐機場的支線航空公司，機師荒尤其嚴重。他們提供給機師的薪酬不如專業航空公司，而後者積極向較小型航空公司的機師招手。

地區性航空公司Republic Airways上月向美國政府請願，允許通過該公司培訓計畫的飛行員，有750個小時的飛行經驗就能飛該公司的飛機，這是目前要求的1500個小時的一半。

但此一提議遭到2009年Colgan Air 3407號班機空難事故受害人家屬反對。那場悲劇造成機上49人全數罹難，地面1人喪生，因此才制定1,500個小時飛行時數的規定，以確保飛行員有足夠的經驗。

據傳南卡羅萊納州參議員Lindsey Graham考慮提案，將航空公司飛行員的強制退休年齡從目前的65歲提高到至少67歲。美國大約三分之一的航空公司合格飛行員介於51歲到59歲之間，13%將在五年內屆齡退休。

機師和其他勞工短缺，使航空公司不得不重新考慮成長計畫。捷藍和阿拉斯加航空最近都削減運力。服務減少可能讓美國較小的城市變得孤立。

引進新飛行員的最大障礙之一是教育成本。培養一位能飛寬體飛機的機長，需要數年的時間。去年12月，聯合航空開始在自己的飛行學校United Aviate Academy訓練第一批學生，目標是2030年時養成5000名飛行員。該公司承擔飛行員的培訓費，直到獲得私人飛行執照為止，估計每名學生要花約1萬7000美元。

退休 疫情 澳洲

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