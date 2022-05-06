付不起高薪…美九成小企業缺工 休閒、飯店業最嚴重

許多小企業仍找不到符合資格的勞工，休閒業和飯店業缺工尤其嚴重。圖為17歲的高中生波達辛(右)經常在父親於佛州西棕櫚灘開設的印度餐廳義務幫忙，因為員工只剩三人，忙不過來。(美聯社)

美聯社報導，雖然許多美國人返回就業 市場，但部分小企業仍找不到符合資格的勞工，休閒業和飯店業缺工尤其嚴重。

高盛 (Goldman Sachs)「一萬家小企業發聲」(10,000 Small Business Voices)計畫針對1100企業調查並於上周公布，聘用並留下員工依舊是小企業最大挑戰，90%小企業在徵人，但發現難以找到符合職缺的人選。

美國整體就業市場表現良好，新冠疫情 後強勁復甦，企業急盼找回2020年春季辭退的員工或徵聘新人。過去一年，美國雇主平均每月新增逾54萬個工作機會。

高盛調查，88%受訪者表示，小企業得在地方社區和大企業爭搶人才；42%受訪者表示，大企業因支薪更好而搶走他們的員工。

「一萬家小企業發聲」全國主任華爾(Joe Wall)表示，小企業難以在薪水和津貼與大企業競爭，因此找不到符合資格的員工。

據薪資管理公司ADP數據，員工500人以上大企業和50人以下的企業聘雇差距逐漸擴大，過去四個月中，小企業有三個月缺工。

美聯社指出，雇主3月在招募廣告開出1150萬個工作機會，創下新高，美國每名非在職者平均有兩個工作機會；但仍有大量小企業反映，他們即便開缺仍找不到人，受到新冠疫情重創的休閒業和飯店業尤其如此，雇主只好把工作攬下來，或者發揮創意撐過這段時間。

通膨是另一個挑戰，開銷漸漲不僅不利於小企業的損益，也影響他們為挽留和吸引勞工開出的條件。有些雇主為在職員工增加福利或獎學金，盼留下人力，或者自己包辦更多工作；也有雇主引進自助結帳機，或推出套餐計畫。

雖然美國多數產業陸續填補疫情期間空出的職缺，但休閒業和飯店業自2020年2月以來，仍流失8.7%或150萬名員工。

人資供應機構Employco總裁威爾森(Rob Wilson)表示，過去兩年新冠大流行期間，這兩大產業的員工因位於前線而疲憊不堪。有些留在同產業的員工改去薪資更好的大企業，其他員工則尋求新的工作機會。