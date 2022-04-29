勞工首季薪資增長創紀錄 仍追不上物價

薪酬大幅增長，仍追不上物價上漲的步伐。圖為加州消費者在大賣場購物。(Getty Images)

聯邦勞工部 29日公布今年首季美國勞工薪酬數據，指出勞工的薪酬及福利 均以創紀錄的速度增長，但同時給通貨膨脹帶來壓力，即使薪酬大幅增長了，仍追不上物價上漲的步伐。

勞工部指出，雇主及政府今年首季在勞工成本上的支出，未經季節性調整下，比去年同期增加4.5%，這是自2001年以來增長最快的紀錄，也超過去年第四季的4.0%增長率。若經季節性調整，勞工的薪酬增長1.4%，超過去年第四季的增長1.0%，這反映工資、薪金和福利均有所提高。

家庭收入多了自然願意花費，3月消費者支出增長1.1%，主要是在旅行、餐飲等方面，汽油及食品等也增加支出，顯示出他們在40年來最高通膨率的情況下的消費意願不減。

這將會進一步刺激通膨，勞工薪酬大幅增長，增強了議價能力，但也使通膨保持在高位。有經濟學家指出，企業為了補償更高的勞動力成本，自然要將物價的上漲轉嫁給消費者。

商務部指出，3 月消費者價格同比上漲6.6%，高於2月經修正後的6.3%漲幅，也是自 1982年以來的最快速度。

造成勞工薪酬大幅上漲的主要原因是勞動力短缺，求過於供情況嚴重。勞工部指出，2月有1130萬份職位空缺，但只有630萬人失業尋找工作。轉換公司也是雇員保持工資增長的關鍵因素，他們換公司後往往會獲得大幅加薪，因此雇主必須提高工資以挽留員工。

緊張的勞動力市場，雇主不僅提高工資，還要提供更豐厚的福利吸引工人。今年首季的福利增長了1.8%，是自2004年以來最快的季度成長。其中管理、銷售及製造業的員工福利增長最大。

雇主們表示，為了彌補勞工力成本，自然要提高商品及服務價格，加上供應鏈中斷、俄烏戰爭推高能源價格等等，通膨進一步飆漲自然無可避免。

結果是即使勞工的工資收入大幅增加，但仍追不上不斷上漲的物價。勞工部的數據指出，首季度私營企業的工資和薪金，經通膨調整後反而同比下降3.3%。

有經濟學家認為，隨著新冠疫情 緩和及家庭儲蓄減少，預料愈來愈多人重返職場，當更多人可以填補空缺時，雇主支付工資的壓力也會減輕。