疫後就業熱區非大城？德州奧斯汀等5中型城市發展更大

德州奧斯汀等五個中型城市，就業市場火熱。（Getty Images）

目前最火熱的就業 市場分布在五個不同州，這五個城市都屬於人口不到230萬的中型城市、所得稅低甚至為零。華爾街日報報導，這五個城市分別是德州 奧斯汀(Austin)、田納西州納許維爾(Nashville)、北卡羅來納州 洛麗(Raleigh)、猶他州鹽城湖(Salt Lake City)，以及佛羅里達州傑克遜維爾(Jacksonville)。

華爾街日報與穆迪分析公司(Moody's Analytics)合作，評估300個都會區，找出最強勁的就業市場所在，根據五大要素排名，分別是2021年的失業率、勞力參與率、就業成長、勞力成長，以及薪資成長。

前述五城都是大學、州府及高科技公司的所在地，佛州、德州和田納西州沒有個人所得州稅，北卡州與猶他州的所得稅及企業稅不到5%。

德州首府奧斯汀是科技重鎮，餐廳與演藝場館眾多，薪資成長性高行業的在職或求職者眾多；當地薪資成長強勁，軟體公司甲骨文(Oracle Corp)、電動車「特斯拉」(Tesla)製造商也在疫情期間把總部遷往奧斯汀，國稅局(IRS)也在當地聘雇更多職員。

去年最火爆的大城市就業市場大多在人口接近100萬人的都會區。

強勁的就業需求對勞工而言很棒，但對業主而言，能否找到對的員工也是一大挑戰。

奧斯汀市議會成員佩吉‧艾利斯(Paige Ellis)警告，若招募不到數百名救生員，公立泳池今年夏季可能無法開門營業，該單位在上月的就業博覽會中，提供免費披薩吸引學生加入救生員的行列。

納許維爾也有類似情況，廢棄物處理公司「Waste Pro USA」提供2500元留職獎金招募駕駛；該公司首席營運長巴納西亞克(Keith Banasiak)說：「我們現在與貨運駕駛、水泥車駕駛、垃圾車駕駛爭搶同一群人。」

傑克遜維爾得天獨厚的地理位置，坐擁一個海運港口、兩條州際高速公路、鐵道和航空要塞，成為重要的後勤樞紐，當地經濟也在新冠肺炎疫情之後欣欣向榮。

數據公司「Dun & Bradstreet」去年表示，計畫把總部從新澤西州移到佛州傑克遜維爾。