上班族不愛遠距辦公？網一致喊：家裡有小孩根本是災難

部分網友認為家中若有小孩，居家上班不會比較輕鬆。圖為示意圖。Ingimage

一名網友在發文表示，好像只有大學生一直希望遠距，但上班族就沒什麼抗議，詢問眾人為何會有這種差別，引起討論。

原PO表示，他在社群 平台「Dcard」上觀察到，許多大學生因為同儕間越來越多人被匡列、確診，瘋狂抱怨學校為什麼不進行遠距教學，還得冒著確診的風險在學校上課，但他反觀上班族，似乎都沒什麼抗議要遠距上班的聲浪，大多是希望與病毒共存，因此讓他十分疑惑為何會有此差異。

有人認為，「家裡有小孩的在家上班 是災難」、「家裡就是放鬆的地方，還要工作太痛苦了」、「WFH效率會變差」、「小孩被停課還要想辦法顧家裡，根本沒比較好」、「要花自己的水電，公司還有補助午晚餐，要在家？」、「你只要想說你在開會，後面小孩在那裡喊：『爸爸我餓了要吃飯』，看你怎麼辦」、「在家=不用上下班=不用下班=老闆隨時召喚」、「WFH我工作變多了，給學生線上上課備課累死」。

但也有人表示，「我很喜歡WFH啊，舒服」、「一個人住的話WFH超爽」、「家上班超爽，根本不想回公司」、「遠距時開會很節省時間，可以邊打電動」、「我從一月底WFH到現在了」。