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Google投資不手軟 95億元擴大辦公室、設新分部

編譯易起宇／綜合外電
Google計畫今年投資約95億美元在美國的辦公室和資料中心，盼能吸引更多員工回辦公室上班。（路透）
Google計畫今年投資約95億美元在美國的辦公室和資料中心，盼能吸引更多員工回辦公室上班。（路透）

Google計畫今年投資約95億美元在美國的辦公室和資料中心，金額高於去年的70億美元，以開設新分部和擴大現有辦公室，盼能吸引更多員工回辦公室上班。

網路搜尋龍頭Google在13日表示，計畫今年在亞特蘭大開設一間新辦公室，並將擴大德州奧斯汀、科羅拉多州博爾德、麻州劍橋和賓州匹茲堡的現有辦公室規模，同時要在田納西州、維吉尼亞州和奧克拉荷馬州興建資料中心，這些投資將在今年底前至少創造12,000個新的全職工作機會。

同時身兼Google和母公司字母執行長皮伽表示：「雖然同時接納彈性工作方式和加強投資實體辦公室，看似有些相互矛盾，但我們相信，此時投資辦公室會比過去任何時刻都還重要，而且這麼做將為我們帶來更好的產品、更好的員工生活品質，以及更團結的社群。」

隨著防疫措施逐漸鬆綁，許多企業開始要求員工回公司上班，但有些員工已不想再過跟以前同樣的日子，因此科技業者正設法取得平衡。Google 3月要求舊金山灣區員工從本月開始每周回辦公室上班三天，已讓一些想搬離這塊房價高昂地區的員工感到失望。

蘋果員工也拒絕公司鼓勵他們回辦公室上班的計畫。該公司要求員工在本月11日前每周至少回辦公室上班一天，本月底前每周進公司兩天，下月23日前則要拉長到每周三天。

Google表示，過去五年已投資逾370億美元在全美26州的辦公室和資料中心，如去年3月宣布一年投資70億美元，擴大美國辦公室和資料中心版圖，包含總部所在地加州10億美元，並計畫創造至少10,000個工作機會。

投資 Google 奧克拉荷馬州

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