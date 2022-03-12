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白吃的晚餐沒了 臉書母公司Meta沒收多項好康福利

編譯易起宇／綜合外電
臉書母公司Meta被爆料取消多項員工好康福利。路透
臉書母公司Meta被爆料取消多項員工好康福利。路透

臉書母公司Meta被員工爆料，沒收多項員工好康福利，包括延後免費晚餐開飯時間，讓員工無法包著便當搭公司接駁車回家。

紐約時報報導，據七位匿名Meta員工爆料，該公司11日通知員工，將縮減或取消提供多項免費服務，例如洗衣和乾洗服務，並將把免費晚餐的開飯時間從晚上6點延後至6點半。

這個新的用餐時間對Meta員工來說很不方便，因為公司最後一趟離開公司的接駁車通常是晚上6點，這將使員工更難趕在發車前打包餐點回家。

這些改變反映了矽谷正在改變的工作文化。科技公司為回報長時間在辦公室上班的員工，通常會提供許多生活福利，但這些公司正準備調整為新的混合工作模式。兩名Meta員工表示，公司為這些福利調整已討論好幾個月。

雖然Meta官員否認福利變動與此有關，但該公司過去幾個月日子其實不好過。Meta多年來一直主宰社群媒體版塊，但隨著用戶成長陷入停滯，以及TikTok等後起之秀開始在全球流行，該公司如今正經歷劇變。

Meta投資人對公司的廣告商業模式長期遠景已經存疑。該公司的市值已腰斬一半至5,150億美元。一些Meta員工在看到自己以公司股票為計算基礎的薪酬銳減後，已在討論是否該另謀高就。

福利 社群媒體 紐約時報

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