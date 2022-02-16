蘋果庫克年薪1億元太高？這家公司號召股東投票抗議

截至2021年，庫克執掌蘋果剛好滿十年。(歐新社)

全球大型股東顧問集團、機構股東服務公司（ISS）呼籲蘋果 投資人發起投票 ，對蘋果去年給執行長庫克 的9,900萬美元薪酬方案提出抗議，理由是部分福利遠優於其他公司。

ISS寫信向客戶表示，庫克去年領取的股票獎勵「相當令人擔憂」；截至2021年，庫克執掌蘋果剛好滿十年。ISS 2015年曾建議蘋果股東發起投票，對執行長薪酬表達抗議。

庫克去年領取的股票獎勵價值8,200萬美元，其他薪酬包括1,200萬美元現金獎勵和300萬美元年薪。

庫克去年總薪酬達9,870萬美元，其中包括63萬多美元的個人維安費用和71萬多美元的私人飛機使用費。ISS指出，這些福利遠優於同業去年同期的福利。蘋果拒絕對ISS的言論發表看法。

在庫克執掌蘋果的這十年間，蘋果的股東總報酬率超過1,000%，部分歸功於蘋果過去12個月股價飆漲30%。儘管蘋果今年來股價稍微走低，但實際上是在大盤走低之際相當抗跌、安度科技股拋售潮。蘋果上季獲利躍增20%至346億美元。

蘋果股東對庫克去年薪酬方案的投票結果僅供參考，無法要求董事會採取相關行動。根據蘋果股東去年的投票，有95%投票結果對蘋果有利。不過，若蘋果股東今年嚴正抗議，可能動搖董事會。

在去年的年度股東會中，執行長薪酬方案表決未過半的標普500指數成分股企業數量創新高。