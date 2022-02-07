我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯助美摘銀

加州州長宣布2月15日取消室內強制戴口罩

高薪搶人 亞馬遜最高基本年薪一口氣倍增至35萬

編譯洪啟原／綜合外電
亞馬遜即將把部分員工的基本薪資大幅調升逾一倍，強調勞動力市場競爭激烈是做出這項調整的原因之一。路透
亞馬遜即將把部分員工的基本薪資大幅調升逾一倍，強調勞動力市場競爭激烈是做出這項調整的原因之一。路透

電商巨頭亞馬遜（Amazon）把員工的最高基本年薪大幅調升逾一倍，達到35萬美元，強調勞動力市場競爭激烈是做出這項調整的原因之一。

亞馬遜7日在內部備忘錄向員工表示，把所有白領階級員工的基本年薪上限調高至35萬美元，比之前的16萬美元大幅調升。基本薪資僅占亞馬遜員工總薪酬的其中一部份，其他薪酬包括員工限制性股票和現金獎勵，例如簽約獎金。

亞馬遜長期來一直依賴對員工分發股票獎勵，押注就算基本薪資給得低，股票獎勵也能幫助公司招攬到人才。但隨著亞馬遜股價在2021年表現平平，僅上漲2.4%，遠不如標普500指數27%的漲幅，這種策略開始失去吸引力。亞馬遜內部的離職率據報導已經達到危機水準，去年有創紀錄的50位副總裁離開。

備忘錄說：「過去一年的勞動力市場競爭特別激烈，（我們）對各種選項通盤分析、權衡我們事業的財務狀況，以及有必要保持競爭力以吸引和留住頂尖人才後，決定大幅調高員工的的薪酬水準，調幅比往年更高。」亞馬遜發言人證實這個備忘錄所言屬實，但拒絕進一步發表意見。

備忘錄也說，除了調高白領員工的基本薪資上限，亞馬遜也將調高全球多數員工的總薪酬上限，強調「亞馬遜這次調整的薪幅，比以往還要多」。亞馬遜此前向倉庫工人支付最低15美元的時薪，並在去年9月表示已把這些員工的平均時薪提高至18美元。

截至12月31日，亞馬遜在全球擁有160萬員工，其中包括領時薪的倉庫員工和領年薪的辦公室員工。

亞馬遜做出這項調整前，已面臨員工日益高漲的怒火，因員工認為薪資低於市場行情。財經網站Business Insider引述自家調查說，基本薪資問題已成為企業員工近來想離職的主因之一。

亞馬遜 股票 指數

上一則

他騎300公里載黃金獵犬返鄉過年 網友心疼：屁股痛不痛

下一則

川普擅自帶走白宮文件遭取回 金正恩「情書」意外曝光

延伸閱讀

這位分析師建議蘋果買下派樂騰 因進可攻、退可守

這位分析師建議蘋果買下派樂騰 因進可攻、退可守

亞馬遜、Nike評估收購派樂騰 看好健康福祉科技市場

亞馬遜、Nike評估收購派樂騰 看好健康福祉科技市場

封面故事／重新定義快時尚 SHEIN打敗亞馬遜

封面故事／重新定義快時尚 SHEIN打敗亞馬遜
亞馬遜上季報喜 獲利倍增

亞馬遜上季報喜 獲利倍增

熱門新聞

英國女性成為阿拉伯聯合大公國史上第1位女性足球評論員。圖／取材自liverpoolecho

女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事

2022-02-01 21:22
從四隻老虎中選擇一隻看起來最強壯的老虎。取材自ananweb.jp

4隻老虎測2022運勢 選到這隻「好運度99%」

2022-01-30 01:18
香奈兒去年三度調漲經典包款Classic Flap的售價，累計漲幅高達3,000美元。路透

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

2022-02-05 12:03
日本一位男子借捐精名義與對方發生性關係，引發雙方互告對方通姦。示意圖，非當事人及事物。(Getty Images)

捐精者捐到床上去 妻和對方夫都不知情 上法院互告通姦

2022-02-06 03:21
現代人幾乎人手一支智慧型手機，但就算買了再好的手機，電池也會隨著使用年份漸漸老化，變得越來越耗電。 （取材自ingimage）

iPhone用久越耗電？關掉這功能超省電

2022-02-02 01:00
華盛頓州一對夫婦尼克與麗莎去年底買了一間在奧卡諾根屋齡115年的歷史建築，上周裝修房子時竟發現長18公尺的「隱藏版」壁畫。（取材自YouTube@KREM 2 News）

華州夫妻翻修百年屋 赫見18公尺寬「隱藏版」巨幅壁畫

2022-02-07 03:01

超人氣

更多 >
「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
華州夫妻翻修百年屋 赫見18公尺寬「隱藏版」巨幅壁畫

華州夫妻翻修百年屋 赫見18公尺寬「隱藏版」巨幅壁畫
口音冒犯非裔？金球影后林家珍挨轟 宣布退出推特

口音冒犯非裔？金球影后林家珍挨轟 宣布退出推特
放棄美籍披中戰袍 花滑選手朱易摔倒遭網酸 沮喪尷尬

放棄美籍披中戰袍 花滑選手朱易摔倒遭網酸 沮喪尷尬