Omicron攪局 華爾街銀行甩不掉遠距辦公

摩根大通等原本要求員工重返辦公室的銀行放下堅持，容許員工在家上班，華爾街金融業辦公模式是否就此轉型，值得觀察。美聯社

全美疫情 因變異株Omicron傳播再度惡化時，摩根大通等原本要求員工重返辦公室的銀行放下堅持，容許員工在家上班，華爾街 金融業辦公模式是否就此轉型，值得觀察。

2020年3月，美國許多企業在疫情肆虐下別無選擇，只能請員工別進辦公室，被迫接受遠距辦公型態。近兩年來，大量白領員工未踏進辦公室一步，且已習慣遠距工作，甚至排斥每周進辦公室上班5天，寧願離職也不要再回到過去。

這段期間，Google母公司Alphabet與亞馬遜（Amazon.com）等矽谷巨擘要求員工回辦公室的期程因疫情起伏而一延再延，與華爾街呈現鮮明對比。

疫情大流行初期，紐約疫情水深火熱，美國銀行（Bank of America）市場部門施壓員工回曼哈頓總部上班，凸顯華爾街為求績效不顧一切的文化。除美銀外，摩根大通（JPMorgan Chase）與高盛 集團（Goldman Sachs）也想方設法早日恢復員工每週進辦公室5天的傳統辦公模式，態度十分強硬。

在摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）與高盛執行長蘇德巍（David Solomon）眼中，員工重返辦公室是維持企業文化、有助「母雞帶小雞」的最佳途徑。許多銀行高階主管與交易員為以身作則，都在疫情稍微緩和後重返公司上班。

但Omicron變異株去年底造成疫情回溫，摩根大通、高盛、花旗集團（Citigroup）、摩根士丹利（Morgan Stanley）、富國銀行（Wells Fargo）等大型銀行都重拾遠距辦公，通知員工今年初可繼續在家上班，且未訂出重返辦公室的時間表。

美國勞動市場吃緊、「大辭職潮」方興未艾之際，金融業留才除提高待遇外，保證彈性辦公模式也成為COVID-19大流行時代讓員工開心的重要條件之一。

不過，華爾街銀行員工如長期待在家工作，將不利紐約這個金融中心周邊生態發展。

去年夏初疫情平緩時，摩根大通與高盛大量員工重回辦公室，午餐時段公司周邊的餐廳與餐車再現排隊人龍，帶動的經濟效益不言而喻。紐約州長霍楚（Kathy Hochul）曾多次宣揚「紐約回來了」，敦促企業早日讓員工回公司上班，以利經濟復甦、失業率降低。

新任紐約市長亞當斯（Eric Adams）今年初也強調金融生態系統需要人人參與的重要性，並說「待在家是無法讓紐約市動起來的」。

無奈疫情發展總是令人捉摸不定。摩根士丹利執行長高聞（James Gorman）曾說，如果員工沒在去年9月美國勞動節前重回辦公室，他會非常失望；他去年12月坦言自己失算，低估COVID-19大流行持續時間。

COVID-19大流行邁入第3年，人們生活步調再度因Omicron變異株而被打亂，華爾街銀行指望COVID-19疫苗施打有助員工重回辦公室的如意算盤也亂了套。

即使這波疫情緩和，美國金融業爭取人才仍面臨辦公模式彈性的科技業激烈競爭，特別是時下愈來愈多員工偏好混合辦公，也就是每週部分天數在家工作、其餘上班日進辦公室。華爾街銀行是否捨棄傳統，朝混合辦公方向邁進，將是後疫情時代其他白領產業發展的參考指標之一。