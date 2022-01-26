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上班族年終不理想 選擇轉換跑道 工作有愈換愈好？

記者陳素玲／台北報導
即將進入春節後的轉職高峰，不少上班族著眼於更好待遇或是原職年終不理想種種原因而選擇轉換跑道，但下一份工作會更好嗎？（示意圖／取材自pixabay）
即將進入春節後的轉職高峰，不少上班族著眼於更好待遇或是原職年終不理想種種原因而選擇轉換跑道，但下一份工作會更好嗎？（示意圖／取材自pixabay）

即將進入春節後的轉職高峰，不少上班族著眼於更好待遇或是原職年終不理想種種原因而選擇轉換跑道，但下一份工作會更好嗎？日前有網友在社群網站發文「大家的工作有愈換愈好嗎」引起一番熱議，有人爭相分享自己經驗，直言「首先台商換去外商」、「換公司薪水調的會比加薪快」、「換了三次覺得有愈換愈好」；但也有另一派網友認為「若只是一時之氣急著跑，自然很容易跳下個坑」、「沒更好不要換，常常更換會被質疑穩定性」、「有時候面試跟開始上班後是兩回事」。

根據台灣1111人力銀行「下一份工作會更好-上班族快閃離職調查」發現，有高達73.1%的人有閃離經驗，也就是說到職不滿三個月就主動提出辭呈，主要原因包括：主管/老闆情緒化(53.9%)、責任制/不給加班費(53.5%)、每天瘋狂加班(43.4%)、各種名目扣薪水(42.1%)、被排擠/冷暴力(40.7%)。又從性別交叉分析顯示，逼走男生的最後一根稻草在於「責任制/不給加班費」，而女生最不能忍耐「主管/老闆情緒化」。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，職場如戰場，不少老闆或主管的領導統御風格強勢霸氣，但在員工眼中卻容易成為情緒化的標籤，無法承受太多負面情緒因而決定快閃離職。其次責任制無限上綱，要求員工賣力工作卻不給加班費也是令人難以接受，再者即使有給付加班費，在講求工作與生活平衡的氛圍下，瘋狂加班也令上班族無法安身立命，另外，藉由各種名目扣薪水以及被同事無視的冷暴力對待，也都會讓人嚇得秒閃快逃。

黃若薇指出，由於男性多半需要扛家計，社會評價容易對男性以薪資高低來論斷能力，因而當超時工作又無法拿到加班費時，就會萌生下一份工作會更好的念頭；再觀察女性的離職主因，當主管情緒一上來，嘶吼怒罵亦為職場常見，自覺不被尊重的女性上班族，就容易產生良禽擇木而棲的想法。

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