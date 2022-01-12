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北京冬奧近 疫情燒 中國再叫停6架飛美航班

美最高薪職業年領20萬 簽6年志願役最高領5萬元

編譯季晶晶／綜合外電
美國勞工統計局將醫師列為境內「最高薪職業」，年薪超過20萬元。示意圖。(路透)
美國勞工統計局將醫師列為境內「最高薪職業」，年薪超過20萬元。示意圖。(路透)

美國勞工統計局將醫師列為境內「最高薪職業」，每年領薪超過20萬美元，其中以精神科醫師、婦產科醫師和外科手術醫師的薪情最好。另因疫情對募兵構成重大挑戰，美國陸軍首見祭出最高5萬美元的新兵入伍獎金。

彭博資訊報導，醫師的中位數薪資高達20萬8000美元，未來10年可望加薪3%。這種付薪水準大約是整體受雇員工薪資中位數的3倍。

這與Glassdoor新近公布的「美國25個最高薪工作」報告吻合，這份年度報告的榜首也是醫師。企業最高層級、「長」字輩的主管工作並不列入。

其他薪情佳的非醫師工作還包括飛機機師（16萬0970美元）、電腦資訊系統經理（15萬1150美元）、建築和工程主管（14萬9530美元），以及行銷經理（14萬2170美元）。

基於受訪者對工作的滿意程度，Glassdoor周三公布員工數逾1000人的「最佳工作環境」，名列冠軍的是繪圖大廠輝達（Nvidia）。

另外，美聯社報導，為在疫情期間搶才，美國陸軍首次向簽下6年志願役的高技能新兵提供最高5萬元的入伍獎金，高於先前上限4萬元。

疫情爆發已兩年，學校關閉和公眾活動取消，再加上各行各業搶才，使美國陸軍募兵遭遇重大挑戰。他們的年度招募目標視退伍人數而波動，去年是5萬7500元，今年也差不多。

入伍獎金的金額取決於新兵同意何時入伍接受培訓、是否具備關鍵技能，以及是否選擇空降師和遊騎兵等崗位。特種部隊、導彈防御、信號情報和武器火控等人員，通常能領到最多獎金。但因重要職務的錄取標準高，而且需求常有變化，大多數人可能沒法領到最高獎金。

疫情 勞工

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