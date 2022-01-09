我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價

全美滑冰賽 華裔陳巍花滑六連冠

大離職潮來襲 企業調薪「留人、搶才」

編譯徐薏茹／綜合9日電
紐約一家商店櫥窗貼出招人的廣告，美國正經歷「大離職潮」，多數產業面臨人力短缺。(歐新社)
紐約一家商店櫥窗貼出招人的廣告，美國正經歷「大離職潮」，多數產業面臨人力短缺。(歐新社)

美國現正經歷一波「大離職潮」，大多產業面臨人力短缺問題，調查顯示許多雇主未來可能提高工資以留住員工、搶奪人才。

根據「正大聯合會計師事務所」(Grant Thornton)八月的一項調查，全美51%人資部主管表示公司預期提升5%以上的平均勞績獎賞；68%的公司已經增加現金獎金的名額。

「正大聯合會計師事務所」高層葛羅瓦(Tim Glowa)表示：「我們現在看到的只是工資大幅上漲的壓力，在許多情況下，工資像是某種賭注，公司必須這麼做來吸引、留住人才。」

雖然並非每家公司的工資都會調漲5%，但可以預期2022年工資將普遍大幅調漲，「世界大型企業聯合會」(The Conference Board)即預測企業的工資成本將增加3.9%，其中包含雇用新員工的成本，此為2008年以來最高的上升比率。

通常轉職能夠有更優渥的薪資待遇，「亞特蘭大聯邦儲備銀行」(Atlanta Federal Reserve)的數據顯示轉職的員工11月的一年移動平均工資增加了4.3%，未轉職的職員增加3.2%。

美國光是11月就有450萬人離職，某些專家預測今年離職的人數比率將大幅攀升，「正大聯合會計師事務所」的調查中有六成的人資主管認為這場搶人大戰將持續一年多的時間。

除了提升薪資，還有其他誘因，另一項調查顯示51%的人會為了工作時間、地點的彈性而放棄10%到20%的薪水調漲。

「美國人力資源管理協會」(Society for Human Resource Management)知識顧問麥克尼爾(Kim McNeil)建議雇主應評估員工的優先事項，增加額外的福利也是應對通貨膨脹問題的其中一個方法，物價預計會隨著工資提高而跟著上漲，11月的通貨膨脹比率增加6.8%，是自1982年以來上升最快的比率。

通貨膨脹 亞特蘭大 福利

上一則

蘋果挑戰PayPal？iPhone被看好可成為終極財務管理工具

延伸閱讀

離職長榮被笑沒年終 他秀售股獲利6400萬台幣

離職長榮被笑沒年終 他秀售股獲利6400萬台幣
新州最低工資每小時13元 最終目標…2024年每小時15元

新州最低工資每小時13元 最終目標…2024年每小時15元
難甩暴亂創傷… 1年來國會山莊職員接連離職

難甩暴亂創傷… 1年來國會山莊職員接連離職
新年新州法 警務改革、增減稅到墮胎權 20多州調高工資

新年新州法 警務改革、增減稅到墮胎權 20多州調高工資

熱門新聞

現代人幾乎人手一支智慧型手機，但就算買了再好的手機，電池也會隨著使用年份漸漸老化，變得越來越耗電。（ingimage）

iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電

2022-01-06 18:34
男子假裝要餵奶奶吃西瓜結果自己獨吞，被一旁的黃金獵犬暴打。(取材自推特)

他餵奶奶吃西瓜…下秒自己吞掉 被毛孩暴打教訓

2022-01-04 21:49
密蘇里州聖路易的KSDK頻道亞裔主播蜜雪兒．李日前在節目分享傳統新年美食，也提到自己吃餃子慶元旦，卻接到一位觀眾留下「種族歧視」語音訊息，批評她此舉「很亞裔」。她將自己無言聆聽投訴的影像上傳網路後意外暴紅，網友也開始對該用法添加正面詮釋。畫面翻攝：Twitter/MichelleLiTV

影／亞裔主播分享吃餃子慶元旦遭投訴 無言回應影像暴紅

2022-01-04 05:44
美國前實境秀女星兼現任網紅史蒂芬妮覺得賣「瓶裝屁」會是一個好笑的宣傳行動，可以吸引很多人的關注，於2021年11月開始銷售。不到一個月就大賺10萬美元。(取材自Instagram@stepankamatto)

1周賣50瓶「屁」她吃太多豆奶胸痛就醫 乾脆宣布退休

2022-01-06 01:27
女在-10度低溫天氣發現紙箱裡的棄嬰。(取材自nypost)

女在低溫天氣發現紙箱棄嬰 夾著一張絕望紙條

2022-01-04 22:51
龐培歐去年11月中旬出席維吉尼亞州自由大學的學位授予典禮，明顯瘦了一大圈，判若兩人。（美聯社）

前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡

2022-01-07 04:06

超人氣

更多 >
mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」

mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」
用眼過度只吃「葉黃素」不夠？ 醫師點名10大護眼食物

用眼過度只吃「葉黃素」不夠？ 醫師點名10大護眼食物
紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬

紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬
至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火
全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價

全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價