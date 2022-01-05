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上班族福音 比利時新規：非工時長官不得聯絡下屬

編譯張君堯／即時報導
從今年2月1日起，比利時將讓聯邦雇員擁有法律規定的「斷線權」，即公務員未來不再需要在工作時間之外接聽上司的工作相關電話。(路透)
從今年2月1日起，比利時將讓聯邦雇員擁有法律規定的「斷線權」，即公務員未來不再需要在工作時間之外接聽上司的工作相關電話。(路透)

從今年2月1日起，比利時將讓聯邦雇員擁有法律規定的「斷線權」，即公務員未來不再需要在工作時間之外接聽上司的工作相關電話。

「每日郵報」報導，這項新權利預計也將推廣到私營部門，同時當局也正考慮推動「每周工作4天制」，並以此向比利時企業灌輸文化變革。

比利時公務員事務部長德薩特（Petra De Sutter）的備忘錄指出「只有特殊和不可預期、需要立即採取行動且不能等到下一個工作天的情況下才能聯繫員工」。新措施認為「公務員不應因為在正常工作時間外不接聽電話或閱讀與工作相關的訊息而處於不利地位」。

德薩特強調「這一變化將有助於對抗『過度的工作壓力和倦怠』，尤其是疫情期間遠端工作已經模糊職業和社交生活之間的界限」，並補充說「電腦一直開著、你也一直查閱手機上收到的電子郵件，為了保護人們免於這種傷害，我們現在賦予他們合法的『斷線權』」。

目前尚未明確規定上司能在「何種特殊及不可預見情況」下打工作電話給下屬。

除了上述規定外，比利時自由派政黨也在去年10月份提案，建議調降全職員工的工作時數為每周38到40小時，並分散在4天內而非5天，不過社會主義工會已公開反對，稱「員工每周應減少工作時間」。

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