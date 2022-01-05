我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

赴中新規13日啟動 登機前第7日須增做檢測

才創「危險境地」節目連勝紀錄 女參賽者遇持槍搶劫

沃爾瑪擴張InHome雜貨配送服務 要增聘3000名司機

編譯王巧文／綜合外電
美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在4日宣布，計劃在美國增聘3,000名送貨司機，並力拚到今年底將服務範圍從目前600萬戶家庭，擴增至3,000萬戶家庭。美聯社
美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在4日宣布，計劃在美國增聘3,000名送貨司機，並力拚到今年底將服務範圍從目前600萬戶家庭，擴增至3,000萬戶家庭。美聯社

美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在4日宣布，計劃在美國增聘3,000名送貨司機，並打造一支電動貨車車隊，以支持其生鮮雜貨外送到府服務「InHome」擴張版圖，這是該公司對其最後一哩物流網路的最新投資。

沃爾瑪表示，InHome業務目前有約100名司機，已向600萬戶家庭提供服務，力拚到今年底將服務範圍擴增至3,000萬戶家庭，包括進軍洛杉磯、芝加哥等城市。

沃爾瑪在2019年推出InHome生鮮雜貨外送服務，該服務讓消費者可使用手機應用程式（App）產生智慧門鎖，即使不在家，配戴攝影機的送貨員也能透過一次性代碼開啟大門或車庫門鎖，將商品送進家中，或甚至直接放入冰箱。

由於擔心感染新冠病毒，許多民眾自新冠疫情爆發以來轉向網購外送服務，促使生鮮外送市場蓬勃發展，亞馬遜的全食超市（Whole Foods）、Instacart和Uber等業者短兵相接，市場競爭更加激烈。

沃爾瑪正努力招兵買馬，大力擴張InHome事業，意味著在生鮮雜貨外送服務和商品隨選快遞服務的界線日益模糊之際，該公司日益重注民眾對方便性的追求。

市調公司Insider Intelligence估計，美國雜貨外送市場的潛在規模高達930億美元，而Coresight Research估計，包括餐飲外送大咖DoorDash及新創企業在內，去年美國零售業者的快商務營收達250億美元。

沃爾瑪 營收 疫情

上一則

維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品

延伸閱讀

特斯拉新疆開店 美媒：恐踩人權雷區

特斯拉新疆開店 美媒：恐踩人權雷區
財經簡訊

財經簡訊
網購店取市場 沃爾瑪占25%

網購店取市場 沃爾瑪占25%
沃爾瑪下架新疆商品 引發中國多地民眾退卡抵制

沃爾瑪下架新疆商品 引發中國多地民眾退卡抵制

熱門新聞

一名網友發文分享，3個小技巧就可以知道「男人有沒有去酒店」。示意圖。圖／本報系資料照片

另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手

2021-12-30 14:52
杭特只須傳簡訊，「乾爹」就月付2000元給她。（截圖自tiktok）

前「乾爹」月付2000只須傳簡訊 她嘆：再也沒這麼好的

2021-12-29 22:20
印度東北部一處村莊近日有頭母羊順利生產，沒想到小羊出生後被發現擁有一張「人臉」，詭異模樣讓當地居民直呼是「不祥之兆」。(取材自推特)

印度驚現「人面羊」 只有2條腿、全身無毛

2021-12-30 01:47
女求職連發200多封履歷都遭拒。（示意圖／取材自ingimage）

美國女子連投200多封履歷都遭拒 她嘆：念到碩士錯了嗎

2021-12-29 23:47
密蘇里州聖路易的KSDK頻道亞裔主播蜜雪兒．李日前在節目分享傳統新年美食，也提到自己吃餃子慶元旦，卻接到一位觀眾留下「種族歧視」語音訊息，批評她此舉「很亞裔」。她將自己無言聆聽投訴的影像上傳網路後意外暴紅，網友也開始對該用法添加正面詮釋。畫面翻攝：Twitter/MichelleLiTV

影／亞裔主播分享吃餃子慶元旦遭投訴 無言回應影像暴紅

2022-01-04 05:44
傳2022年蘋果將停產4款產品。 示意圖／路透

傳2022年蘋果先停產這4款產品 名單曝光你也有入手嗎？

2022-01-01 18:31

超人氣

更多 >
世界OnAir／Omicron肆虐 專家：怎麼判斷自己感染了

世界OnAir／Omicron肆虐 專家：怎麼判斷自己感染了
維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天
美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針
騙局之後…矽谷繼續「弄假成真」

騙局之後…矽谷繼續「弄假成真」
他餵奶奶吃西瓜…下秒自己吞掉 被毛孩暴打教訓

他餵奶奶吃西瓜…下秒自己吞掉 被毛孩暴打教訓