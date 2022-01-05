沃爾瑪擴張InHome雜貨配送服務 要增聘3000名司機

美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在4日宣布，計劃在美國增聘3,000名送貨司機，並力拚到今年底將服務範圍從目前600萬戶家庭，擴增至3,000萬戶家庭。美聯社

美國零售巨頭沃爾瑪 （Walmart）在4日宣布，計劃在美國增聘3,000名送貨司機，並打造一支電動貨車車隊，以支持其生鮮雜貨外送到府服務「InHome」擴張版圖，這是該公司對其最後一哩物流網路的最新投資。

沃爾瑪表示，InHome業務目前有約100名司機，已向600萬戶家庭提供服務，力拚到今年底將服務範圍擴增至3,000萬戶家庭，包括進軍洛杉磯、芝加哥等城市。

沃爾瑪在2019年推出InHome生鮮雜貨外送服務，該服務讓消費者可使用手機應用程式（App）產生智慧門鎖，即使不在家，配戴攝影機的送貨員也能透過一次性代碼開啟大門或車庫門鎖，將商品送進家中，或甚至直接放入冰箱。

由於擔心感染新冠病毒，許多民眾自新冠疫情 爆發以來轉向網購外送服務，促使生鮮外送市場蓬勃發展，亞馬遜的全食超市（Whole Foods）、Instacart和Uber等業者短兵相接，市場競爭更加激烈。

沃爾瑪正努力招兵買馬，大力擴張InHome事業，意味著在生鮮雜貨外送服務和商品隨選快遞服務的界線日益模糊之際，該公司日益重注民眾對方便性的追求。

市調公司Insider Intelligence估計，美國雜貨外送市場的潛在規模高達930億美元，而Coresight Research估計，包括餐飲外送大咖DoorDash及新創企業在內，去年美國零售業者的快商務營收 達250億美元。