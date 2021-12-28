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別跳槽去Meta 蘋果發放「高額股票」慰留工程師

編譯季晶晶／綜合外電
蘋果公司向部分工程師發放不尋常的高額股票獎勵，以免他們跳槽求去。（美聯社）
蘋果公司向部分工程師發放不尋常的高額股票獎勵，以免他們跳槽求去。（美聯社）

為了留才，蘋果公司（Apple）向部分工程師發放不尋常的高額股票獎勵，以免他們跳槽去臉書（Facebook）母公司Meta Platforms等競爭對手。

知情人士稱，蘋果上周通知晶片設計、硬體、軟體和營運部門的一些工程師，將發放限制性股票作為特別獎金，分四年領取，提供不跳槽的誘因。

工程師們得到的這筆「意外之財」從5萬美元到18萬美元不等。不願具名的知情人士說，許多工程師收到大約8萬美元、10萬美元或12萬美元的股票。獎金由經理發放，作為對績優員工的獎勵。

蘋果公司拒絕置評。

蘋果正在與矽谷以及其他地區的公司展開搶人留才大戰，Meta尤其構成威脅。過去幾個月，Meta聘雇了大約100名出身蘋果的工程師；不過，蘋果也吸引了不少關鍵的Meta員工。

兩家公司可能在擴增實境、虛擬實境和智慧手表等領域成為激烈競爭的對手，雙方都計畫未來兩年推出重要硬體。

蘋果的常規薪酬方案包括基本薪資、股票獎勵和現金獎勵，但此次的獎勵不在其列。知情人士稱，蘋果有時會向員工發放額外的現金獎，但這次的股票獎勵並不常見，且時機出人意料。相關部門約有10%到20%的工程師獲得這次的獎勵。

但這也惹惱了一些未獲得獎勵的工程師，認為選擇程序不公。部分獎勵的價值，與發給工程師經理人的年度股票獎金不相上下，而且如果蘋果的股價續漲，這筆獎金的價值也將增加。蘋果股價今年上漲36%，使該公司市值接近3兆美元。

蘋果 股票 股價

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