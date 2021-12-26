公司年末資遣「剩她一人」 她傻眼求問：我該逃嗎？

網友表示，除了自己，老闆將所有員工遣散。（示意圖／取材自ingimage）

每到年末，許多大小企業會進行人事或行政調整。一名女網友提及，除了自己，老闆將所有員工遣散，向網友提問「該逃嗎？」引起熱議。

網友在網路論壇提及，公司為一層兩戶的辦公室，跟隔壁公司是同一位老闆，經理是老闆的弟弟，但已經有一個禮拜沒進公司，業務有兩名，行政則由自己擔任。不過，前陣子得知，兩名業務以及隔壁公司的行政做到年底，明年開始只剩她一個人，讓她不禁感到疑惑，提問「我該逃嗎？」

部分網友回應「感覺遲早輪到妳，留妳只是暫時幫他處理後續事務」、「傻眼，趕快逃吧，除非妳覺得這是個好公司」、「妳看不出來嗎他要你一人做三人事」、「慘了，老闆債務換妳背了」、「小心變負責人，莫名被扛奇怪的東西」；也有網友開玩笑說「恭喜，要變老闆娘了」、「恭喜晉升闆娘」。

其他網友則真心建議網友，「快找工作吧」、「別自願離職，領資遣費」、「等資遣，拿資遣費，再去申請失業補助，可以拿不少錢」、「有勞健保 嗎？有勞保被資遣才有半年失業救助金，如果提前就業 還可以領」、「剩下妳，注意不要傻傻簽東西。好好看好，最近經濟不好，做空這東西不好說」。