寫程式超過40歲容易被淘汰？網曝1關鍵：要有失業準備

網友好奇問「寫程式是不是超過40歲就不行了」，許多人曝關鍵在於「超過40歲後，只會寫程式不行」。（示意圖／ingimage）

科技業起薪高，工作多年後年薪百萬者比比皆是，但有網友好奇「寫程式是不是超過40歲就不行了」，他認為科技進步快速，若不是天資聰穎，或是晉升主管，會不會容易被淘汰？網友則點出關鍵在於「超過40歲後，只會寫程式不行」。

一名網友在PTT發文表示，很多人羨慕科技業高薪工作，但他好奇「目前科技進步快速，若非天資聰穎的人才，或者晉升為主管行列，年過40是不是容易被淘汰？」

文章曝光後，引發大批網友討論。有人點出關鍵在於「不是寫程式超過40歲不行，是超過40歲只會寫程式不行」，還有過來人建議「要轉職就快點轉，30歲以上才學的話，許多大公司的人資連面試 機會都不給」，也有網友分享經歷「大公司都是從40歲開始開除寫程式的，公司裡面寫程式的人都是40歲以下，超過40歲就要有馬上失業的心理準備」。

還有網友另外回文，直言「寫程式不是機械性質的工作，並不會因為比別人多寫20年就更厲害」，而且跟其他新人比，超過20年的資歷只是多了「舊程式、舊技術」，反而成為一種負擔。但也有人認為這種說法並不準確，有價值的是「經驗累積」，而非「程式能力」，如果有了20年資歷，自然也會學習新的程式跟技術。

也有自稱在美國工作的網友指出，如果是他的公司，只要年紀35歲以下一率拒絕，因為業界需要的是寫程式的能力，加上對專業領域的了解，經驗不夠根本無法勝任。