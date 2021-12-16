你感覺焦慮慌亂嗎？諮商心理師解析疫後必備4能力

新冠疫情 重創全球，民眾共同經歷了各種「不確定」，人們出現憂鬱、焦慮、慌亂，面對後疫情時代來臨，如何「辨識心理健康 」將是重要議題。諮商心理師 林萃芬說，民眾需具備四大心理能力，包括自我適應能力、適應環境能力、釋放壓力能力及穿越險境能力。尤其在職場中，主管或基層同仁也需具備「如何辨識身心失常」能力，適時伸援手給予協助，維持健康身心靈。

林萃芬觀察，最常見的心理健康諮詢議題，包括工作表現失常、認知功能下降、身心耗竭產生、精神方面疾病、創傷後壓力症候群（PTSD）等。尤其疫情影響下，國外診斷PTSD患者數增加，以台灣人的觀點，認為遇到衝擊時要「堅強」挺過，可能導致PTSD潛伏，不會立刻顯現，久而久之則壓迫到潛意識，造成人格扭曲、不對勁。

林萃芬表示，若職場中發現同仁行為反應異常，包括不斷抱怨、與他人發生爭執、過度挑惕、責備、哭泣，或出現暴力、跺方步，生活作息混亂、食慾減退、體重減輕，或飲食過量、體重暴增、酒精或藥物濫用，工作中會坐立難安、逃避工作、工作績效與生產力降低，或出現危險行為或攻擊行為、人際關係不良、企圖自我傷害等，就要注意身心失衡問題。

職場壓力大常見「身心耗竭」，林萃芬說，常見的職場精神疾病，除了憂鬱症外，包括焦慮症、創傷後壓力症候群數量大增，其中焦慮症包括分離焦慮症、社交焦慮症、特定畏懼症、特定場所畏懼症、廣泛性焦慮症、恐慌症等，尤其未來是變動年代，只要「不確定」就會讓人「身心焦慮」。

「壓力大？你抗壓性太低啦！」職場中常見的這類回應，在林萃芬看來是「完全錯誤」。她表示，人察覺自己有壓力，可以用健康的方式釋放壓力，聽到員工表達有壓力，千萬不要急忙否定，應協助同仁「釋放焦慮」，甚至有些主管壓力大，沒有正確釋放，將情緒轉移到同仁身上，產生惡性循環。她由衷地建議，「壓力，不需要抗，釋放就好了」。

「鍛鍊你的心理肌力」，林萃芬說，每個人面對危機與困難的心理狀態不同，心理肌力越強的人，越容易為自己找到出路，心理肌力越弱的人越容易陷入固著退縮中。尤其慌亂時，認知功能會同步下降，判斷力也會變差。她建議，遇到偶發事件或意外，應「鎮定」並把握機會，多以正向思考、維持樂觀。

林萃芬建議，後疫情時代，民眾需具備四大項心理能力，包括自我適應能力、適應環境能力、釋放壓力能力、穿越險境能力，並培養及增加改變的勇氣、接納「現在的自己」、增加正向解讀、感受自己的價值感。她指出，樂觀不是不切實際，勇氣有助於撐過險境，「遇到問題不是問題，怎麼應對才是問題」。