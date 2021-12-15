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離職不能退客戶社群 同事：就當售後服務保固兩個月

編譯中心 / 綜合報導
即將成為前東家的公司前輩，要求她先不要退出客戶群組，「就當作售後服務保固兩個月！」讓她十分為難。此為示意圖。本報資料照片
即將成為前東家的公司前輩，要求她先不要退出客戶群組，「就當作售後服務保固兩個月！」讓她十分為難。此為示意圖。本報資料照片

一名女子在ptt上自爆自己即將離職，也已有新工作，但即將成為「前東家」的公司前輩，要求她先不要退出客戶群組，「就當作售後服務保固兩個月！」讓她十分為難，也覺得「感受不太好」，上網po文求各方網友建議。

原PO稱，即將在本週五離職，這兩周也是如火如荼準備交接資料，並做好將客戶群組和同事的Line互相串接，儘量做到交接清楚。但同事卻在下班前希望她離職後先不要退客戶群組，表示「怕臨時有問題要問，就當作售後服務保固兩個月！」

原PO說，並不排斥在離職仍接受前同事的公事詢問，「因為我能體會求助無門的感受，會儘量幫」，但離職後若不退超過上百間的客戶群組，會「覺得有點阿雜」，而且被這樣要求「覺得感受不太好」，她坦言，還是希望能切割清楚，因為即將接手的新工作也會有新群組。

網友留言紛紛一面倒，認為原PO應該勇退，「沒錢還做事，你是要積陰德逆？」、「那有要再付兩個月薪水嗎？」認為要求離職員工「售後保固」的，實在是「白目前輩」，且「離職後不方便知道太多公司的事，還是退群好」，面對前同事的問題，「私下Line即可」，還有人認為，若真的不退群組，剛開始只要「已讀不回」就好，「過一陣子就會把你踢掉了」。

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