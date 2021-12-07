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公司要員工1人捐20元買老闆聖誕禮 他轟：收入高我5倍

編譯中心 / 綜合報導
男怒斥公司要員工一人捐20美元買老闆禮物。取材自ingimage（示意圖，非當事人）
男怒斥公司要員工一人捐20美元買老闆禮物。取材自ingimage（示意圖，非當事人）

美國化名為MisterCallegari的男性在社群平台透露，公司人力資源部門要求他們員工一人捐20美元幫老闆添購聖誕禮物，讓MisterCallegari氣炸表示：「這筆錢是要買禮物給我小孩的，而不是給那些收入至少是我5倍的高層肥貓。你自己掏錢買該死的禮物吧！」

MisterCallegari說自己越想越氣，認為公司無權要求員工這麼做。MisterCallegari指出：「我不討厭在這裡工作，但我討厭公司在聖誕節期間對員工及其家人展現這種態度。」

多數網友鼓勵MisterCallegari應該向公司表達不滿：「告訴他們你沒有20美元能捐，因為薪水不夠多」、「告訴人力資源部門如果能幫你加薪20%，你會很樂意捐獻20美元。」、「你可以跟人力資源部門說願意捐20元遊戲代幣」。

一名網友提出不同的建議：「你可以向慈善機構捐贈20美元，並將捐款收據放進公司募款箱裡」在收到『禮物』款項時將捐款收據放入籃子或盒子中。」

部分網友想起與MisterCallegari類似的際遇：「我曾在一間大型連鎖餐廳上班，有一次人力資源部門從每個員工的薪水中抽出10美元，拿去買昂貴畫作當作執行長50歲生日禮物。那這傢伙可是千萬富翁……」、「我前主管要求所有員工參加執行長媽媽的葬禮。我只見過執行長2次。願你媽媽安息，但是……你賺的錢比我多太多了。」

社群 聖誕節

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