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符合造型的扮演者紛紛請假 美國今年大缺「聖誕老人」

記者顏伶如／綜合報導
包括華盛頓郵報、國家廣播公司(NBC)及福斯新聞網(Fox News)在內等媒體，日前都報導今年聖誕節全美各地都將出現聖誕老人嚴重不足的狀況。美聯社
包括華盛頓郵報、國家廣播公司(NBC)及福斯新聞網(Fox News)在內等媒體，日前都報導今年聖誕節全美各地都將出現聖誕老人嚴重不足的狀況。美聯社

不少美國家長喜歡在聖誕節期間，帶著幼齡兒女造訪購物中心或百貨公司裡的聖誕老人並且合影，讓孩子留下童年回憶。但包括華盛頓郵報、國家廣播公司(NBC)及福斯新聞網(Fox News)在內等媒體，日前都報導今年聖誕節全美各地都將出現聖誕老人嚴重不足的狀況。

2021年聖誕節將發生聖誕老人缺人問題，除了疫情影響之外，還有長期以來聖誕老人扮演市場供需失衡的因素。

「雇用聖誕老人」(HireSanta.com)網站創辦人艾倫(Mitch Allen)便說，聖誕老人人手不夠，基本上屬於供需問題。他說，市場上有著許多雇用聖誕老人的機會，但能接下這份工作的人卻很少。

艾倫說，與疫情發生之前的業績相比，「雇用聖誕老人」今年的生意已經成長了120%，聖誕老人堪稱供不應求。他表示，由於實在應接不暇，不得不忍痛推辭某些生意機會。

對於在年底假期雇用聖誕老人，艾倫說，絕大多數民眾會在夏末或初秋便展開接洽，詢問如何預約聖誕老人現身派對、聚會或節慶活動。

旗下擁有1800多名聖誕老人及聖誕老婆婆的「真鬍子聖誕老人國際兄弟會」(International Brotherhood of Real Bearded Santas，IBRBS)會長艾諾德(Stephen Arnold)表示，聖誕老人扮演者今年底的工作機會，比2019年同期增加大約20%。

艾諾德說，許多民眾因為去年居家避疫關係，今年非常想要跟聖誕老人面對面互動，「家長們尤其希望安排一對一的聖誕老人見面活動」。

雖然工作機會增加，但聖誕老人扮演者卻越來越少。艾倫表示，旗下聖誕老人現在比去年同期減少了10%，原因則與疫情有關。他說，根據業界統計，聖誕老人扮演者當中，約有335人已於2021年當中過世，某些是因為染疫身亡，另外還有其他死亡原因。

艾諾德分析，符合聖誕老人傳統形象的扮演者，體重過胖、年紀較大等特質，疫情底下都屬於染疫高風險族群。他說，去年聖誕老人扮演者的健康受到疫情嚴重衝擊，「我們的聖誕老人堪稱新冠病毒的主要目標」。他表示，由於擔心感染新冠病毒的工作風險，不少聖誕老人扮演者今年底選擇請假。

疫情 聖誕節 兄弟會

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