Glassdoor母公司執行長：靠履歷表徵才的模式必須改變

對於許多產業而言，靠著履歷表徵才的作法已經過時，應以「實際評核」取代，如今就業市場出現勞工短缺的人力荒，剛好為雇主提供轉型機會。圖為俄亥俄州一家餐廳放出招人廣告，並宣傳餐廳員工免費吃飯。(美聯社)

求職網站Glassdoor及Indeed的母公司Recruit Holdings Co執行長出木場久征(Hisayuki Idekoba)接受彭博新聞社(Bloomberg)專訪時說，對於許多產業而言，靠著履歷表徵才的作法已經過時，應以「實際評核」(practical assessments)取代，如今就業市場出現勞工 短缺的人力荒，剛好為雇主提供轉型機會。

哈佛商學院(Harvard Business School)今年稍早公布研究報告指出，自動化履歷表篩選(automated resume-screening)軟體功能存有瑕疵，導致數以百萬計勞工在求職過程中遭到忽略，因為篩選過程僅以職務介紹(job description)為標準，完全沒有考慮應徵者能為這份工作 帶來哪些貢獻。

出木場久征接受彭博新聞社訪時說，許多中小企業現在都面臨找不到員工的狀況，但雇主徵才方式依舊沿用十年前的模式，也就是要求應徵者提供履歷表。

他說，這波人力短缺剛好是逐步揮別「履歷表檔案文化」(resume-profile culture)的機會，雇主應該以提問、評估等方式取代履歷表，了解求職者是否足以勝任某個職位的特定任務。

商業內幕(Business Insider)網站報導，包括美國 之內的全球各地企業，現在都同樣面臨人手短缺的窘境，某些雇主直指勞工沒有意願工作，便是關鍵所在，但勞工則反應說，不願再忍受低薪職缺，其他勞工則因疫情考量選擇退休，或者重新思考生涯規畫。

出木場久征舉例說，貨車運輸業(trucking industry)、餐旅業(hospitality industry)領域的雇主，如今都抱怨著聘不到人，但實際觀察則找到一家餐廳，徵才啟事的內容已經長達十年不曾更新，列舉應徵條件從來不曾改變，十年來都要求應徵者必須具備大學學歷。

他表示，許多貨車司機由於工作關係長期開車，因此沒有筆記型電腦，Recruit人力資源平台特別為貨車運輸業推出對話式(chat-based)應徵手續。

他指出，頗多民眾仍然不知道怎麼撰寫履歷表，Recruit人力資源平台目前也正研發職業訓練計畫，並透過科技設計找出應徵者能夠跨領域發揮的技能，為民眾找工作加分。