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馬斯克1天工作19小時 特斯拉股東不安：大風險

編譯洪啟原／綜合外電
特斯拉大股東巴倫透露，馬斯克每日工作長達19小時、只睡5小時，擔憂這可能成為特斯拉的一大風險。(美聯社)
特斯拉大股東巴倫透露，馬斯克每日工作長達19小時、只睡5小時，擔憂這可能成為特斯拉的一大風險。(美聯社)

富豪投資人、特斯拉主要股東巴倫（Ron Baron）27日接受CNBC專訪時，表達自己對特斯拉的看法，並指出執行長馬斯克每日工作長達19小時、只睡5小時，擔憂這可能成為一大風險。

投資特斯拉逾十年的巴倫說，他從特斯拉的投資進帳約60億美元，計劃至少未來十年繼續當特斯拉的股東。

巴倫掌舵的同名公司巴倫資本（Baron Capital）目前握有將近600萬股特斯拉股票，平均持股成本為42.88美元。到27日為止，特斯拉股價已攻上1000美元。

巴倫說：「我們為顧客賺進約540億美元獲利，其中約60億美元來自特斯拉股票，早在七、八年前，這筆投資僅價值3.8億美元。」巴倫資本管理589億美元的資產。

巴倫3月預測，特斯拉股價將在未來十年攀升至2,000美元，在2024年達到1,500美元。不過，巴倫資本同月出脫180萬股特斯拉股票，表示這是令人痛苦，但能降低風險的必要措施。

巴倫10月續賣4.1萬股特斯拉股票，但他仍看好特拉，稱讚馬斯克是辛勤工作、能激勵人心而且能力傑出的人。

巴倫也說，特斯拉未來最大的風險，就是馬斯克的健康狀況，「他每天只睡五小時、工作長達19小時，這麼短的（休息）時間，這是風險所在。」

他也說，雖然馬斯克睡眠時間不足，但目前身體狀況良好，「希望他能長時間保持健康，他還有遠大的計畫需要執行。」

特斯拉 馬斯克 投資

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