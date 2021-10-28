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為留住員工 好市多等大型業者調高時薪

記者顏伶如／綜合報導
為了留住員工，包括好市多(Costco)在內等大型企業宣布調高時薪制員工待遇。 （Getty Images）
為了留住員工，包括好市多(Costco)在內等大型企業宣布調高時薪制員工待遇。 （Getty Images）

近幾個月來，零售業、餐飲業及服務業紛紛面臨人手不足問題。為了留住員工，包括好市多(Costco)在內等大型企業宣布調高時薪制員工待遇。不過，沃爾瑪(Walmart)雖在上個月已宣布最低工資從時薪11元調至12元，資深員工仍抱怨：「時薪12元根本繳不起手邊帳單。」

從本周開始，時薪制好市多員工薪水從原本的每小時16元調高至17元，調整後的起薪價碼比亞馬遜(Amazon)、目標超商(Target)時薪起薪還高2元，也比沃爾瑪時薪待遇高了5元。

好市多執行長傑利尼克(Craig Jelinek)在寫給員工的一份備忘錄中指出，這波時薪調高反映了好市多希望確保時薪待遇在零售業當中繼續保持高度競爭力的目標。

好市多旗下擁有18萬名員工，其中大約90%為時薪制。與其他零售產業競爭對手相比，好市多員工流動率向來較低。好市多上一波時薪調漲是今年2月，從原本每小時15元調至16元。

近幾年類，亞馬遜、目標超商及百思買(Best Buy)等企業，已將時薪制待遇調至15元。今年4月，亞馬遜宣布為50萬名時薪制員工調薪，每小時加薪0.5元至3元不等。

CVS連鎖藥局、華格林(Walgreens)連鎖藥局則在今年8月間宣布，時薪制員工將有每小時15元起薪。

衛報(The Guardian)報導，沃爾瑪上個月將時薪制員工最低工資從每小時11元調至12元，但在阿肯色州墨爾本(Melbourne)沃爾瑪分店擔任櫃台收銀員已11年的46歲員工曼蒂‧休斯(Mendy Hughes)說：「時薪12元根本繳不起手邊帳單。我不覺得這樣的薪水在美國任何地點可以過日子。真的沒辦法。」

育有四名子女，本身患有糖尿病的休斯，疫情期間始終持續上班。她說，由於防疫措施不足、人手短缺，加上某些買不到商品的消費者會把不滿情緒發洩在店員身上，疫情期間的工作環境變得非常惡劣。

她說：「我不明白他們怎麼會覺得時薪12元就夠過生活了，因為這真的不夠。」

好市多 沃爾瑪 亞馬遜

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