狂投履歷卻僅面試一次 民眾實驗 美企業真的缺人嗎？

鑒於全美各地的企業都在說他們正為缺工所苦，一位民眾因而進行為期一個月的實驗，而他總結這場結論的貼文，在網路上瘋傳。路透

全美各地的企業都在說他們正為缺工所苦，一名民眾霍爾茨（Joey Holz）決定進行實驗，9月每天都投兩封履歷，結果只換來一次面試 ，而找他面試的公司，願意開的職缺跟先前說的不同，使他最後得出「你們並不急著徵才，只是想念奴隸」的結論。

Business Insider報導，霍爾茨先前一直看到這樣的言論，愈來愈多企業說找不到人上工，還覺得原因是政府對民眾紓困 ，使他們不想上班。他對此感到難以置信，尤其是他觀察到聯邦失業救濟金的方案到期，似乎未使就業人數大增。

因此，9月1日起，他去應徵兩家先前特地公開說缺人的餐廳。接著他擴大實驗，在9月底前都在投履歷，而且大多是投給有說缺人的企業。

霍爾茨說，他不會投他不符合應徵條件的工作 ，有些工作「需高中學歷，部分需零售經驗。大多數工作若不是說願意提供教育訓練，就是說經驗不多也可應徵」。

唯一找他去面試的是一家營造公司，在求職網站上宣稱是份正職工作，算下來是時薪10美元，想不到卻在面試時說是份兼職工作，等他變資深後才轉正職，而且提供的起薪是佛羅里達州的基本時薪8.65美元，儘管佛州9月底會將基本時薪增至10美元。

霍爾茨並非特例，其他人也有求職碰壁的經驗，儘管現在美國勞動市場似乎是「吃緊」。

霍爾茨9月29日在臉書發文說：「58封履歷傳達的訊息是，你們全都不是想徵才，你們只是想念奴隸罷了。」這篇文章在推特和網路論壇Reddit也都廣為流傳。他說：「我認為，很多人都有類似的經驗。」

總結9月，霍爾茨投出60封履歷，收到16封回信、四通電話，及僅一次的面試。不過他坦承，他的經驗可能無法代表美國更大範圍的缺工挑戰，因為他找的都是佛州當地的工作，鎖定的目標也是對政府紓困支出批評最多的業者。