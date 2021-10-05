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主管漠視職場歧視 特斯拉判賠約聘員工1.37億美元

編譯季晶晶／綜合報導
前特斯拉約聘員工狄亞茲控告特斯拉漠視他工作期間遭遇種族歧視。(路透)
前特斯拉約聘員工狄亞茲控告特斯拉漠視他工作期間遭遇種族歧視。(路透)

電動車大廠特斯拉（Tesla）周一輸掉訴訟，遭舊金山聯邦法官裁決，必須賠償一名2015年錄用、工作未滿一年的約聘員工1.37億美元，因這位名為狄亞茲（Owen Diaz）的非裔員工屢遭其他同事種族歧視的嘲諷謾罵和塗鴉侮辱，但他的主管對他陷入深具敵意的工作環境並備受騷擾，視若無睹。

狄亞茲說，他經常被專用於黑人的汙言穢語斥責，導致夜裡失眠、失去食慾而體重減輕。他告訴陪審團，「有些時候會坐在樓梯哭」。

目前還不知道特斯拉會不會上訴。該公司約有1萬名員工，否認知悉廠內有種族歧視的不當行為，聲稱努力「為所有員工提供相互尊重的工作環境，並盡最大努力防止不良行為」。

狄亞茲案很罕見，特斯拉通常和員工簽訂合約，以強制仲裁解決糾紛，避免巨額賠償，但狄亞茲的工作合約顯然不一樣，可以上法庭控告特斯拉。特斯拉過去幾乎沒輸過員工仲裁，但今年5月曾被判賠100萬美元，給與狄亞茲際遇類似的前員工。

周一的裁決結果可能促使股東活動人士更努力主張，以仲裁方式解決性騷擾和種族歧視相關訴怨時，要有更大的透明度。特斯拉董事會敦促投資人在10月7日股東會上否決此案，即使其他包括谷歌母公司Alphabet和優步科技（Uber）在內的大型矽谷公司，都不再使用強制仲裁。

特斯拉 種族歧視 工作

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