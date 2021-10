主管漠視職場歧視 特斯拉判賠約聘員工1.37億美元

電動車大廠特斯拉 (Tesla)周一輸掉訴訟,遭舊金山聯邦法官裁決,必須賠償一名2015年錄用、工作 未滿一年的約聘員工1.37億美元,因這位名為狄亞茲(Owen Diaz)的非裔員工屢遭其他同事種族歧視 的嘲諷謾罵和塗鴉侮辱,但他的主管對他陷入深具敵意的工作環境並備受騷擾,視若無睹。

狄亞茲說,他經常被專用於黑人的汙言穢語斥責,導致夜裡失眠、失去食慾而體重減輕。他告訴陪審團,「有些時候會坐在樓梯哭」。

目前還不知道特斯拉會不會上訴。該公司約有1萬名員工,否認知悉廠內有種族歧視的不當行為,聲稱努力「為所有員工提供相互尊重的工作環境,並盡最大努力防止不良行為」。

